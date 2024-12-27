'Путин мог на это пойти': Порошенко сказал, когда у Украины был шанс закончить войну с РФ

Украина имела шанс закончить войну со страной-агрессорской Россией на собственных условиях осенью 2022 года, после того как был освобожден Херсон и проведено удачное контрнаступление на Харьковщине. Поражение, которое тогда потерпел агрессор, могло заставить российского диктатора Владимира Путина принять условия Киева.

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Об этом заявил лидер Европейской солидарности Петр Порошенко, комментируя перспективы мирных переговоров между Украиной и РФ в 2025 году. Он отметил, что Киев должен начинать подобные переговоры только с позиции силы.

"Из теории Российской Федерации, и мне приятно было это услышать и в Залужном, война делится на несколько этапов. Этапом первым, как Путин это называл, было "сокрушение" или "уничтожение". Это то, чем занималась Россия в первые два месяца войны. Они шли с парадными костюмами, с медалями для того, чтобы провести парад через 2-3 дня или 2-3 недели. Они не атаковали энергетику, они не атаковали больницы, они не атаковали учебные заведения. Они это пытались сохранить для себя", – сказал Порошенко.

"Что разрушило этот сценарий? Храбрость украинского народа, единство и Джавелины, Энлавы, Стингеры и Байрактары. Кстати, Джавелины – это было решение, которое мы на переговорах с Трампом подписали", – напомнил пятый президент.

"Когда мы отвергли их от Киева, закончился первый этап. Начался второй этап – происходящее в Херсонской и Харьковской области. Это лето-осень 2022 года. Он называется "контрнаступление". Что обеспечило этот успех? Мудрость, храбрость и единство украинского народа, эффективность действий вооруженных сил и Хаймарсы, которые мы получили от американцев. Они уничтожили и русские склады, и русские центры управления. И россияне бежали из Херсонской и Харьковской областей. Чем нам нужно было воспользоваться. Тогда, когда Украина сильна, нужно было подписывать мир и ставить условия немедленного освобождения украинской земли", – сказал Порошенко.

По его мнению, Путин мог пойти на это, поскольку боялся военного поражения.

"Тогда еще не было линии Суровикина, еще не было мобилизации, еще были позиции, и они еще не научились слепить Хаймарсы. Но в конце 22 года они научились. И этап Хацмарсов закончился. Это привело к третьему этапу войны, который называется "истощением". Это ракетные атаки на объекты критической инфраструктуры, уничтожение энергетики, блекауты по всей стране, жертвы среди гражданского населения из-за ракетных атак. Это не очень удачное время для переговоров о мире", – считает Петр Порошенко.

"Для этого мы должны стать сильнее. Россия должна ослабнуть из-за санкций, из-за усиления Вооруженных сил Украины, из-за усиления украинской экономики", – отмечает Порошенко.