Путин хочет завершить войну против Украины до конца года, но есть 'нюанс' – Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин планирует завершить войну в Украине до конца 2026 года. Однако, есть один нюанс, который заключается в том, что прекратить боевые действия кремлевский глава хочет исключительно на собственных максималистских условиях.

В частности, речь идет о полном контроле РФ над Донецкой и Луганской областями. Об этом сообщает Bloomberg.

"Путин хочет завершить войну до конца этого года, но только на тех условиях, которые он считает победными, включая полный контроль над восточноукраинским регионом Донбасса", – отмечается в материале.

Речь идет о территориях, которые российским войскам не удалось захватить в течение более десяти лет войны в Украине. В то же время, по словам осведомленного источника, Москва стремится заключить более широкое соглашение по безопасности с Европой, которое фактически предусматривало бы признание ее территориальных достижений.

Украина и ее партнеры все чаще склоняются к мысли, что наступательный потенциал России постепенно исчерпывается, ведь ВСУ удалось стабилизировать линию фронта и сдержать весеннее наступление оккупантов.

Более эффективное применение украинских беспилотников, которые наносят значительные потери российским силам, сочетается с ударами по тыловым объектам и целям вглубь территории РФ. На этом фоне внутри России усиливается критика в адрес Владимира Путина, а экономические проблемы и ограничения доступа к интернету лишь усугубляют усталость общества от войны.

По словам источников, подобные настроения все больше распространяются и среди российской элиты. Часть высокопоставленных чиновников Кремля считает, что война зашла в тупик, а четких путей для ее завершения пока не видно.

В то же время Украина готовится к новому российскому наступлению летом и предупреждает о возможности очередной волны непопулярной мобилизации в РФ. Несмотря на это, украинские силы после зимнего затишья в основном удерживают свои позиции, и к середине мая им удалось стабилизировать значительную часть фронта

По словам старшего научного сотрудника по вопросам России и Евразии в Международном институте стратегических исследований в Лондоне Найджела Гулд-Девиса, россияне сталкиваются с неудачами на поле боя, поэтому "чтобы поддерживать свои военные усилия в Украине, Кремлю почти наверняка придется ввести вторую частичную мобилизацию".

Также недавно Киев совершил одну из самых масштабных атак на Москву и прилегающий регион с начала полномасштабной войны. На этом фоне все больше россиян начинают напрямую связывать последствия войны с политикой Владимира Путина, поскольку боевые действия фактически добрались до территории РФ.

Несколько европейских дипломатов, которые общались на условиях анонимности, отметили, что настроения в России становятся все более мрачными. По их словам, ситуация на фронте зашла в тупик, а удары украинских беспилотников перенесли ощущение войны непосредственно в Москву.

аналитики Института изучения войны сообщали, что украинские Силы обороны возвращают себе тактическую инициативу на разных участках линии фронта. В течение последних месяцев они провели серию контратак, получив наибольшие достижения на поле боя с момента вторжения Украины в Курскую область в августе 2024 года.

