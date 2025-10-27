Встреча в Будапеште между Путиным и Трампом обещала стать важной вехой в российской войне против Украины. Вокруг данного в целом спонтанного события крутилось множество различных инсинуаций и кривотолков.

Здесь стоит сразу упомянуть попытку путинской команды выдать вояж диктатора на рандеву с американским визави в страну-член НАТО и ЕС как огромную победу Кремля над всем мировым порядком. Орбан и его свита якобы обещали обеспечить российскому визитеру зеленый коридор от международного правосудия, фактически нивелируя действенность ордера Международного уголовного суда. Что интересно намедни появились сообщения: Путин не едет на саммит G20 в ЮАР, потому как местное правительство не может ему обеспечить неприкосновенность. Так, вот по-видимому и венгров сильно одернули с их дерзкими обещаниями.

В Кремле, предвкушая второй после Анкориджа контакт на самом высоком уровне с лидером глобального Запада, продиктовать свои хотелки США по части Украины. При этом Москва по прежнему не склона к поиску компромиссов и точек соприкосновения. Путин готов и далее одной рукой имитировать переговорный процесс, а другой отдавать приказы бомбить украинские города ракетами, дронами, КАБами, неся новые смерти и разрушения. Цель путинцев – фактический геноцид народа Украины холодом, путем разрушения критической газовой и энергетической инфраструктуры. Все по сталинским шаблонам 1930-х гг., которые, увы, российские массы поддерживают, если судить о растущей популярности Сталина среди населения РФ.

Важно отметить, что неуступчивость РФ подкрепилась демонстративными проверками возможностей ядерных сил, а также требованиями к США отказаться от планов передачи крылатых ракет Tomahawk Киеву. Снова по просторам интернета расползлись устрашающие новости об вундерваффе "Орешнике" и "Буревестнике".

В Белом доме на выпады россиян не поддались. Проанализировав набор сигналов из Кремля там приняли решение отменить встречу в Будапеште с бескомпромиссным Путиным. Формально встреча отложена для проведения лучшей её "проработки". Реакцией Запада на нервозные военные и террористические демонстрации РФ стали экономические санкции. Под санкционный натиск США попали нефтегиганты "Роснефть" и "Лукойл", а со своей стороны ЕС принял 19-й пакет ограничений против России, бьющий по энергетике, банкам и криптопровайдерам. Описанные меры – сигналы, долгой игры противников Путина, тогда, как он испытывает истощение от непомерных издержек на свою же войну против Украины. Так выглядит акция максимизации давления на Москву путем солидарных позиций американцев и европейцев.

Про страхи путинской команды говорит экстренная поездка его переговорщика Кирилла Дмитриева в США. Забегая на перед следует отметить, что его вылазка оказалась провальной. Эмиссар Путина не смог добиться каких-либо встреч с лицами, принимающими решения, и дал лишь серию громогласных интервью Американской прессе. Попытки Дмитриева имитировать стремление РФ к переговорам оказались провальными.

Министр финансов США США Бессент дал четкую характеристику его риторике: посланник главы Кремля Кирилл Дмитриев является российским пропагандистом, который врет о последствиях санкций. При этом министр добавил: на самом деле рост российской экономики военного времени практически нулевой, а инфляции превышает 20%! А вот действия США направлены как раз на то, чтобы усадить Путина за стол переговоров, ведь нефть - это то, что финансирует военную машину РФ.

В итоге имеем картину, состоящую из острого и громогласного желания Путина сломить США, Украину и Европу, бескомпромиссно вывернуть все под себя. На другой стороне истории Трамп, который пока еще хочет остановить российское вторжение в Украину и таким образом записать себе в счет девятый урегулированный конфликт.