'Путин должен знать': Рютте описал, как должны работать гарантии безопасности для Украины

Гарантии безопасности для Украины должны исключить любые предстоящие попытки российского диктатора Владимира Путина атаковать страну. Путин должен знать, что у Украины есть защита.

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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после двухдневного саммита министров стран Альянса в Брюсселе. Его цитирует The Telegraph.

Рютте описал, как работать гарантии безопасности для Украины.

По его словам, "кратчайшим ответом" на этот вопрос является внедрение мер, которые будут гарантировать, чтобы "Путин никогда, никогда больше не попытался вновь получить ни один квадратный километр или хотя бы одну квадратную милю Украины в будущем, что он знает, что существует сдерживание и защита, с помощью которых Украина никогда не может быть атакована в будущем".

Генсек НАТО отметил, что страны Альянса продолжают оказывать большую оборонную поддержку Украине.

"Если вы посмотрите на НАТО и вообще, на союзников, то, что мы делаем, это предоставляем Украине то, что им нужно, чтобы продолжать борьбу, а это огромное количество оборонной поддержки Украины, оборонное оборудование, включая боеприпасы", – сказал Рютте.

По словам Марка Рютте, НАТО обязалась защищать Украину, и союзники будут продолжать поддерживать нашу страну "сегодня и помогать строить ее вооруженные силы на будущее".

Напомним, высшее военно-политическое руководство Украины занято подготовкой предложений к "коалиции желающих" о возможных контингентах миротворцев, которые необходимы для обеспечения безопасности. По словам президента Владимира Зеленского, это была отдельная тема последнего заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

Как сообщал OBOZ.UA, в формировании военного контингента миротворцев могут принять участие более 10 стран. Среди них будут Великобритания, Франция, страны Балтии и Северной Европы. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

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