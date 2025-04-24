'Путин должен наконец перестать лгать': Макрон призвал США заставить Россию пойти на прекращение огня

Российский диктатор Владимир Путин должен наконец прекратить лгать и согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня. Все последующие вопросы можно решать путем переговоров.

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Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге журналистам во время визита в Мадагаскар. Он подчеркнул, что только от России зависит прекращение огня.

"Единственное, что нужно сделать, и что я повторил президенту Трампу, с которым говорил два дня назад ночью, чтобы Путин наконец перестал врать", - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что во время разговоров с американскими переговорщиками и остальным миром Путин утверждает, что хочет мира, а сам продолжает бомбить Украину и убивать людей.

"Так что мы ждем только одного ответа. Если президент Путин скажет да, оружие замолчит. А если Россия скажет, что не готова к прекращению огня, то тогда она лгала американскому президенту и всем остальным, когда говорила, что хочет мира", - заявил французский лидер.

Поздравив усилия, предпринимаемые американской стороной, чтобы положить конец войне, Макрон в то же время напомнил, что агрессором является Россия, а Украина – жертвой агрессии, поэтому "раздражение американцев должно быть направлено только на одного человека – на Путина".

Президент Трамп, по мнению Макрона, стремится достичь договоренностей и полного мирного соглашения.

"Он тоже переговорщик. Но я ставлю все на свои места. Первый ответ, который является началом всего – это безоговорочное прекращение огня. Все остальные вопросы подлежат мирным переговорам, которые должны пройти потом, и они будут учитывать военные позиции, территориальные вопросы и вопросы безопасности", - сказал французский президент.

Макрон подчеркнул, что позиция Франции относительно территориальной целостности и уважения к международному праву неизменна. Потому его страна будет стоять на стороне Украины.

"Мы будем продолжать защищать право украинского народа жить в мире на своей территории и в своих международно признанных границах. Именно поэтому мы всегда осуждали агрессивную войну России. И мы находимся на этапе, когда, надеюсь, можно будет построить мир", – заявил Макрон.

Как сообщал OBOZ.UA, в офисе президента Франции Эммануэля Макрона отреагировали на заявление вице-президента США Джей Ди Венса по поводу территориальных уступок в войне РФ против Украины. В ведомстве заявили, что Европа потребует уважения к территориальной целостности Украины в любом мирном договоре.

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