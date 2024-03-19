Прошли два года и двадцать четыре дня войны. Россияне, неся огромные потери в живой силе и технике, от Авдеевки медленно двигаются на запад. Надолго ли их хватит - непонятно. Но все говорит за то, что не сегодня - завтра они должны встать. И тогда уже встанет весь фронт от Купянска до Херсона.

Да, в сущности, чего ему двигаться-то? Путина выбрали, победные реляции больше не нужны, теперь можно и остановиться. Тем более, что и силы уже на исходе.

Недавно я писал, что когда Кремль поймет, что теперь главным спонсором Украины является Германия, он переключит на нее всю мощь своей пропагандистской и лоббистской машины. Так оно и случилось.

Сегодня посольство России в Германии направило в Министерство иностранных дел ФРГ ноту с требованием признать геноцид народов СССР во время Второй мировой войны. Одним из его эпизодов российская сторона требует признать блокаду Ленинграда.

"Признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, германская сторона до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и других преступлений против народов СССР в период Второй мировой войны. Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида".

Разумеется, российские дипломаты не могут не знать, что нет никаких юридических оснований заставить Германию что-то признать в этом вопросе. Все необходимые признания сделаны еще в приговоре Нюрнбергского трибунала. Есть там отдельный абзац и про блокаду Ленинграда.

Разумеется, российские дипломаты ломятся в открытую дверь: Германия много раз уже осуждала все преступления нацизма и нет никаких особых причин заставлять ее делать то, что она уже много раз делала по собственной инициативе.

Но здесь замысел хитрее. В Кремле прекрасно знают, что в результате политики денацификации в послевоенной Германии у немцев сформировалась психологическая травма т.н. "немецкой исторической вины". Я не буду сейчас разбираться хорошо это или плохо, правильно это было сделано или нет. Важно что эта травма есть и это данность.

В практическом плане наличие этой травмы означает, что немецкое общество панически (и это не преувеличение) боится любых обвинений в агрессии, тем более, если речь идет о России. Я знаю, что нацистская Германия воевала против всего СССР, а не против только лишь нынешней России. И что война прошла прежде всего именно по Украине. Но немецкий национальный стереотип упрощен до предела. В подсознании у немцев сидит "война с русскими", "мы творили там ужасы", "мы виноваты перед русскими" и т.д.

Эта травма сформировалась еще во времена СССР и тогда это обстоятельство не имело большого значения. Немцы считали слова "Россия" и "СССР" синонимами, а русскими называли всех граждан Советского Союза. После распада СССР изменить сложившийся стереотип было уже практически невозможно и это обстоятельство теперь активно эксплуатируется путинскими пропагандистами.

И сейчас Путин хладнокровно ковыряет в этой ране. Его расчет прост и понятен: надавливая на немецкую травму максимально снизить поддержку немцами военных поставок в Украину. Он понимает, что воздействовать на немецких политиков и немецкое правительство можно только снижением их социальной базы. Например, если тот же Шольц увидит, что немецкая помощь Украине не находит поддержки в народе, он будет вынужден ее прекратить.

Почему, например, большинство немцев против поставки крылатых ракет Taurus Украине? Да потому, что немцы даже в страшном сне не могут себе представить, что немецкие ракеты полетят в русские города. Любой намек на такую возможность доводит немца до обморока.

Нет, нет и еще раз нет. Ни при каких обстоятельствах. Ничего не знаю, воюйте как хотите, но этого мы не может сделать, как не просите. Что вы говорите? Тогда вы проиграете войну? Значит проиграете. Но ракет мы вам не дадим. В конце концов мы же проиграли. И ничего. Поражение это еще не смерть. Поэтому - нет. Просите у кого-нибудь другого. Мы и так вам много чего даем. Больше всех. Так что не заставляйте нас делать то, чего мы не может сделать.

Этой травмы нет ни у англичан (а надо бы), ни у французов, ни у поляков. Ее нет у американцев. У тех, правда, есть "вьетнамская травма" (тоже, между нами, ничего хорошего). Но у немцев она есть. Причем ярко выраженная. И Путин бьет в эту точку. И будет продолжать в нее бить. И это все очень серьезно.

Украинцы могут подумать, что я пишу какие-то глупости. Но это далеко не глупости. И если украинские руководители хотят и дальше получать немецкую помощь они должны понимать это обстоятельство и научиться разговаривать с немцами так, чтобы не бередить старые раны. В конце концов у каждого народа, как и у отдельного человека, есть свои "бзики" и если ты хочешь от него что-то получить, ты должен эти "бзики" учитывать.

Не случайно по вопросам войны в Украине в роли спикера Европы стал выступать Макрон, а Шольц ушел как бы в тень. Макрон лишен всех этих немецких комплексов и к тому же Франция (в отличии от Германии) обладает ядерным оружием. И вот такая получается связка: помощь оказывает Германия (в два раза опережая по объему помощи идущую на втором месте Великобританию), а зубодробительные речи произносит Макрон (15 место в списке спонсоров Украины).

И если принять во внимание то, о чем я написал выше, становится понятно почему так распределились роли. И нужно не возмущаться этим обстоятельством, а порадоваться тому, что Шольц с Макроном нашли возможность создать такой симбиоз для того, чтобы не будоражить немецкое общество фактическим лидерством Германии в противостоянии с Россией.

Боюсь, что если немцам вот так лоб сообщить об этом лидерстве, то у одной половины случиться инфаркт, а у другой половину - инсульт. Мы же этого не хотим, верно? Мы же хотим, чтобы все продолжалось как оно идет. Поэтому у меня призыв к Украинцам: не дергайте бедного Шольца. Он делает максимум того, что можно сделать без потери поддержки немецкого общества. А если он ее потеряет - то вам же будет хуже.

Немецкое общество медленно избавляется от своей травмы. И главный, кто ему помогает в этом избавлении - это Путин. Он своей агрессией и зверствами своих солдат лечит немецкую травму лучше тысячи социальных психологов. Не торопите. Немецкое общество должно созреть. Помогите немцам, похвалите их. Они очень любят когда их хвалят. Последние сто лет окружающие немцев народы так редко это делали…

Поверьте мне, я знаю о чем говорю. Похвалите их и это вам вернется сторицей. А будете ругать - они просто замкнуться в своей ракушке и будут молчать как истукан. И в таком состоянии вы получите от них шиш с маслом. Оно вам надо? В общем, вот такой будет мой анализ.

Слава Украине!🇺🇦

В Израиле ничего нового. Можно сколько угодно говорить о том, что Израиль имеет право на самооборону и что в том, что происходит сейчас в секторе Газа виноват один только ХАМАС, но факт остается фактом: международная поддержка израильской операции в Газе снижается и для того, чтобы она сохранилась на необходимом Израилю уровне, нужно обеспечить вывод мирного населения из Рафаха прежде, чем ЦАХАЛ начнет его штурмовать.

Впрочем, если Израиль не нуждается в такой международной поддержке, то он может действовать по собственному усмотрению. Я, кстати, не знаю ответа на этот вопрос. Может и не нуждается. В любом случае, я молюсь за то, чтобы мир пришел, наконец, на Святую Землю.

I❤️🇮🇱