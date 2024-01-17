Прошел один год и триста двадцать пять дней войны. Сегодняшние карты ISW почти ничем не отличаются от вчерашних и добавить к этому нечего, кроме сакраментального: на фронте - без перемен.

Видео дня

Путин, в очередной раз выступая перед своими подданными (в этот раз это были работники местного самоуправления), поделился с аудиторией своими сверхценными мыслями о текущей ситуации в войне с Украиной.

Кроме обычных своих рассказов про "придурков" и про то, что в Стамбуле Киевом была упущена возможность "все это давно закончить", он рассказал, что оказывается "самостийности" Украины он вовсе не угрожает, но, при этом, как у него обычно водится, тут же сам себя и опроверг, заявив, что если война будет продолжаться, то украинской государственности придет конец.

Это очень для него типично: заявить в первой половине фразы, что ни в коем случае он не покушается на независимость Украины, а во второй половине признать, что это покушение, собственно, и является целью его нападения.

Особенно порадовала меня его фраза про то, что переговоры - это, конечно, хорошо, но "...что касается вот этого переговорного процесса… попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние полтора года, — это невозможно". Хочется сказать: говори, говори, мил человек, не останавливайся. Мы все записываем, нам это очень помогает.

Еще он опять (в сотый раз) повторил как откровение уже давно известный факт, что украинское наступление не достигло своих целей (он сказал "провалилось").

Песков! Шойгу! Да расскажите же ему, что это уже давно не новость, что украинские власти как и их союзники сами уже давно это признали. Это здесь открыто обсуждается и никто не собирается делать из этого тайны. Это уже секрет Полишинеля. Эту тему уже давно разжевали и проглотили. А Путин знай все заливается про то, что инициатива на поле боя теперь находится в руках у российской армии. А вот об успешности своего собственного наступления (хоть в начале войны, хоть сейчас) он скромно умалчивает. Вообще, Путин никогда не выступает предполагая, что ему могут задать незапланированные вопросы. Но вопросы от этого не исчезают. Они копятся и когда-нибудь они все разом будут ему заданы.

А про эту его "инициативу" что можно сказать? Я когда слушал эту путинскую сентенцию, вспомнил старую мудрость про то, что "страшнее дурака бывает только дурак с инициативой".

Ну, вот есть у тебя "инициатива" и что? Как она выглядит? Что вообще это такое - твоя "инициатива"? Где ее можно потрогать? Что ты с ней собираешься делать? В задницу себе засовывать? Что толку в этой твоей злосчастной "инициативе", если она не приводит ни к чему, кроме солдатских трупов по обе стороны фронта?

Ты не можешь уже почти четыре месяца взять Авдеевку, ты застрял на Купянском направлении, ты завяз под Бахмутом, Крынками и т.д. Это - грубые и осязаемые факты. И никакими разговорами про "инициативу" ты этих фактов опровергнуть не можешь. "Инициатива" у него, понимаешь… Что это за зверь такой - "инициатива"... Инициативник ты наш…

Зеленский выступал на форуме в Давосе. Он опять пытался расшевелить западную публику обычным набором своих страшилок: Путин не остановится, заморозка конфликта только придаст ему уверенности в том, что он не встретит отпора, если Украина проиграет, то следующая на очереди - Европа и т.д.

Ему кивали головой, улыбались, он даже сорвал аплодисменты… Но мне кажется, что если бы вместо выступления Зеленского участникам форума показали бы нарезку из сегодняшних откровений Путина, то они бы быстрее приняли все необходимые решения по помощи Украине.

Крупнейшая оппозиционная фракция в немецком бундестаге ХДС/ХСС выступила с требованием поставить на голосование вопрос о передаче Украине крылатых ракет Taurus. Депутаты прямо обвинили Шольца в саботаже помощи Украине. Лидер оппозиции Фридрих Мерц сказал, что поставки этих ракет тем более необходимы, что американская помощь задерживается и непонятно будет ли она вообще.

Рейтинг Шольца стремительно летит к чертям собачьим, и он либо уйдет и его сменит Борис Писториус, либо вообще правящая коалиция распадется и к власти в стране придут правые. В любом случае, это будут люди, которые выступают за увеличение поставок оружия Украине. В том числе и дальнобойного.

Сегодня Европарламент сделал очень решительный шаг навстречу Украине. Вот что сказано в заявлении парламентариев: "Мы, президенты основных политических групп Европейского парламента, призываем Европейский совет и государства-члены Европы выполнить свои обещания, обеспечить эффективную и постоянную долгосрочную военную поддержку Украины и оборону Союза, а также предоставить Украине экономическую и финансовую поддержку, которая необходима для поддержки жизненно важных услуг для украинских граждан и обеспечение экономического и социального обновления после войны"

И еще там было написано: "Европейский совет должен предпринять решительные действия по увеличению производства, совместных закупок и поставке необходимого Украине оружия и боеприпасов. Не может быть усталости от Украины в Европе, когда от того, выиграет или нет Россия эту войну, зависит безопасность не только Украины, но и всего европейского континента. ЕС не должен оставлять сомнений в том, что он сохранит свою решимость поддержать Украину в освобождении ее народа, освобождении ее территорий и восстановлении полного контроля над всей ее территорией в пределах международно признанных границ"

Я могу ошибаться и выдавать желаемое за действительное, но сегодня мне кажется, что в Европе произошел какой-то перелом и она всерьез развернулась в сторону решительной военной поддержки Украины.

Вы знаете, может и хорошо, что США затягивают с выделением помощи. Это заставляет Европу шевелиться и взрослеть. Как говориться, не было бы счастья, да несчастье помогло. Боюсь сглазить, но мне кажется, что "процесс пошел", как говорил незабвенный Михаил Сергеевич.

Слава Украине!🇺🇦

Вчера министр обороны Израиля Галант сообщил о скорой смене стратегии в военной операции против боевиков ХАМАС. По его словам, цели операции в южной части сектора Газа будут вскоре достигнуты.

Он заявил, что израильская армия планирует изменить стратегию в рамках наступления против палестинского террористического движения ХАМАС в южной части сектора Газа. "Мы дали ясно понять, что интенсивная фаза маневрирования продлится около трех месяцев. В южной части сектора Газа мы достигнем этой цели, и эта фаза вскоре завершится"

Он также произнес загадочную фразу, что после этого в северной части сектора Газа начнется "следующая фаза" войны. При этом глава Минобороны Израиля не объяснил в чем состоит эта "следующая фаза" и не назвал каких-либо конкретных сроков.

Будем надеяться, что эта "следующая фаза" будет не столь разрушительной как нынешняя. Так хочется, чтобы в Израиле установился мир. Народ Израиля, как никто, заслужил это всей своей историей.

I❤️🇮🇱