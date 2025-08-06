'Процесс достиг критического момента': в Китае заявили о 'шаге вперед' в урегулировании войны в Украине

Китайские власти заявили, что процесс урегулирования войны России против Украины вступил в ключевую фазу. По словам министра иностранных дел КНР Ван И, уже начались переговоры между Россией и Украиной.

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Он назвал "важным шагом вперед". Об этом сообщает МИД Китая.

Позиция Китая

Ван И в среду, 6 августа, провел телефонный разговор со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом.

Стороны, в частности, обменялись мнениями относительно "украинского кризиса" (так Китай называет войну РФ против Украины. – Ред.). Ван И заявил, что "консенсус", заключенный Китаем и Пакистаном, сыграл положительную роль в деэскалации "кризиса".

"Россия и Украина уже начали переговоры, сделав важный шаг вперед. Текущий процесс урегулирования кризиса достиг критического момента", - говорится в заявлении МИД Китая.

Там также заявили, что готовы способствовать прекращению огня, мирным переговорам и другим вопросам для "политического урегулирования кризиса".

Что предшествовало:

Напомним, в Европейском Союзе (ЕС) готовы ввести санкции против Китая из-за его поддержки Кремля в полномасштабной войне России против Украины. Таким образом Европа может отреагировать на то, что в Россию тайно поставлялись детали для БПЛА китайского производства.

Ранее Китай выразил обеспокоенность, что война в Украине продолжается, а в зону боевых действий поступает большое количество оружия, смертоносность и разрушительная сила которого постоянно растет. В то же время в Поднебесной отрицают, что способствуют агрессии России.

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