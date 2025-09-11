1. Согласно экспресс-анализу польских соцсетей, проведённому фондом Res Futura:

38% пользователей считают виновной в дроновой атаке на Польшу именно Украину [тем, что Украину пытается уничтожить Россия? или то были украинские "бандеровские" дроны?];

34% считают виновной Россию;

15% - власть Польши [что "спровоцировала"?];

8% - медиа;

5% - "НАТО и Запад".

То есть у Украины - простое большинство: она идёт первой, опережая РФ. Цензурных слов не имею. Спасибо, что большинство не абсолютное.

2. Есть вопрос. Если НАТО это только США и вся надежда только на США, почему его называют НАТО, а не США?

Детальнее.

Великобритания аж на острове, и там всё-таки при власти левые.

Франция тоже от Польши на почти таком расстоянии, и там как раз именно сейчас очередной правительственный кризис.

Германия к братской Польше, желающей от неё дружеских репараций, понятно, ближе всех, но там есть такая "Альтернатива", что если зайдут, то могут снова не выйти, так что её не особо на бывших немецких землях и ждут, а она пока что не очень-то и торопится.

При таких обстоятельствах кто виноват? Конечно, невестка. Ну а рыжая - тем более.

Это как медведь договаривался с лисой насчёт условий игры: А если кто-то будет жульничать-хитрить, того будем бить по наглой рыжей морде!

Так что теперь начнём нашу любимую сказочку о НАТО и статье 5 (которую сейчас там охотно путают с чисто консультационной статьёй 4!!!) так:

Америка аж за большим и красивым океаном, и там Трамп.

А далее - по тексту, который выше.

Вот и сказочке конец, кто поверил, тем… Кто поверил - тем привет!

"Отака фігня, дорослі малятка."

В атаке на Польшу виновата "невестка" Украина, в бездействии НАТО - "невестка" Трамп.