Прокопов назвал новое подозрение 'чисто политическим' и заявил о давлении на оппозицию

Депутат Киевсовета Владимир Прокопов назвал абсурдным новое подозрение, которое ему было вручено, а также заявил о спланированных действиях по зачистке местного самоуправления в столице.

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Соответствующее заявление появилось на его странице в Facebook.

"В первые дни полномасштабного вторжения, в феврале 2022 года кто-то должен был взять на себя ответственность за жизнедеятельность столицы. И я эту ответственность на себя взял. Прошло 3 года. Киев выстоял и живет. Сегодня мне вручили подозрение по абсурдному обвинению, что я незаконно переправлял военнообязанных за границу. Не сомневайтесь, что дело сугубо политическое, в рамках преследования оппозиции и зачистки местного самоуправления в столице", – отмечает Прокопов.

"С апреля 2022 тогдашний начальник КМВА наделил меня полномочиями отвечать и обеспечивать продовольственную безопасность товарами первой необходимости, гуманитарной помощью, медикаментами. Распоряжением Киевской городской гражданско-военной администрации был урегулирован доступ к системе "Путь" и возложены на меня обязанности вносить данные в электронную базу. Я 24/7 работал напрямую с волонтерскими организациями, медицинскими учреждениями, воинскими частями и силами ТРО. В результате мы завезли тысячи тонн гуманитарной помощи, сотни автомобилей для нужд вооруженных сил, десятки тонн медикаментов. А теперь меня упрекают – содействие в незаконном пересечении государственной границы военнообязанных мужчин с целью уклонения ими от военного призыва. Речь идет о двух водителях грузовиков, которые в какой-то момент не вернулись", – сообщил Владимир Прокопов.

"Я взял на себя ответственность, потому что нужно было это сделать. И да, я был единственным в КМВА, кто взял на себя такую ответственность, а теперь меня хотят судить, потому что эта деятельность осуществлялась не по процедуре. Тогда мы просто делали все, чтобы обеспечить подразделения ВСУ и жизнедеятельность города. Сделал бы это так же, если бы пришлось", – пишет депутат Киевсовета.

Почему это происходит именно сейчас? Кроме системного преследования "Европейской Солидарности" имеет место также попытка еще зачистить местное самоуправление в Киеве и взять под контроль Киевсовет путем избрания секретаря, ориентированного на Офис президента, который должен противодействовать избранному городскому голове Кличко. А вы говорите, подготовка к выборам не ведется… Кому-то борьба за Украину, а кому-то – за власть в Украине, абсолютную, не гнушаясь никакими методами", – отмечает Прокопов.

"Добавлю, мне угрожают еще рядом уголовных дел в ближайшее время, но это цена моей принципиальной политической позиции. Выстоим", – отмечает Прокопов.