'Проиграет тут же': Огрызко объяснил, почему Путин отказывается от трехсторонней встречи с Трампом и Зеленским

Российский диктатор Владимир Путин упорно отказывается от трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу прекращения огня, поскольку знает, что явно проиграет. И тогда все сразу увидят, кто на самом деле против мира.

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Об этом рассказал в интервью OBOZ.UA бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Что известно

Отвечая на вопрос, почему диктатор Владимир Путин отказывается от встречи с Зеленским и Трампом, Владимир Огрызко объяснил, что Путин понимает: в таком случае он сразу проиграет, и это увидит весь мир. Поскольку все остальные выступают за прекращение огня, а Путин — против, и тогда все сразу увидят, кто против окончания войны.

"На пресс-конференции зададут вопрос: а какова позиция Зеленского? Он скажет: я за прекращение огня. А какова позиция США по этому поводу? Я за прекращение огня, скажет Трамп. А что останется говорить Путину? Я против. Любой политик, который на фоне двух заявлений "за" скажет, что он "против", проиграет тут же, мгновенно, и все будут показывать на него пальцем", – отметил Огрызко.

Таким образом, по словам Огрызко, это будет сразу удар по Путину, причем глобального характера. Поскольку к такой встрече будет интерес во всём мире. Поэтому диктатор идти на это не хочет и в то же время говорить "нет" публично тоже не хочет.

Также Огрызко подчеркнул, что Путин повторяет, что он согласен, но при условии, что Украина капитулирует. Однако такие вещи он может говорить за кулисами, но не на международном форуме. И поэтому он явно не хочет попадать в ситуацию, когда окажется один против Трампа и Зеленского.

По мнению экс-министра, Путин будет воевать до тех пор, пока мы ему это позволим.

"И мы – это Европа и весь западный мир, который помогает Украине. Если сегодня мы поставим вопрос о том, что мы закончим войну тогда, когда наконец все объединятся и будут делать то, что нужно, то тогда у Путина вариантов больше не будет", – сказал Огризко.

Так, в частности, можно довести дело до того, чтобы российская экономика перестала нормально функционировать.

"Смотрите, они отремонтировали в Киршах нефтеперерабатывающий завод. Он проработал ровно один день. После этого туда снова прилетели добрые украинские дроны. Так же будет с каждым нефтеперерабатывающим заводом, это уже очевидный факт. Поэтому представьте себе, что сейчас они выпускают на 30% меньше того топлива, которое им нужно. А если будет 50% – это значит, что тогда всё, машина дальше не едет. Экономическая машина. Осталось ещё 20% добить. Собственно, это будет нашим ответом на вопрос, как долго Путин будет продолжать войну", – рассказал Огрызко.

Таким образом, нужно, чтобы не Путин решал, как долго он будет терроризировать нас, а чтобы мы решали, как быстро мы не дадим ему возможности это делать. Для этого нужны ракеты, дроны.

Полный текст интервью с Владимиром Огрызко можно прочитать здесь.