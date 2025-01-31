Продовольственный хаб, безопасность и поздравления: о чем говорил Зеленский с президентом Ливана

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый разговор с новым президентом Ливана генералом Джозефом Ауном. Глава украинского государства предложил Ауну создать в Ливане продовольственный хаб для поддержки населения.

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О деталях разговора, состоявшегося в четверг, 30 января, Зеленский рассказал на своем канале в Telegram. Он отметил, что поздравил коллегу с избранием и пожелал стабильности и безопасности Ливана и всему Ближнему Востоку.

"Поблагодарил Ливан за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Несмотря на российскую агрессию, Украина остается надежным гарантом глобальной продовольственной безопасности. Я предложил создать в Ливане продовольственный хаб для поддержки населения страны", – написал президент.

Также политики обсудили усиление двустороннего сотрудничества, в частности, в торгово-экономической сфере.

Напомним, что в начале января парламент Ливана избрал президентом 60-летнего главнокомандующего армией Джозефа Ауна. За его кандидатуру проголосовали 99 из 128 депутатов.

Полномочия предыдущего президента Мишеля Ауна (они не родственники) закончились в октябре 2022 года. После его отставки парламент страны предпринял 12 попыток избрать главу государства, но ни одна из них не дала результатов.

Бывшего президента поддерживали боевики "Хезболла". В то же время, Джозеф Аун имеет поддержку США и Саудовской Аравии. СМИ пишут, что его избрание означает ослабление влияния Ирана.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Зеленский заявил, что поручил правительству финансировать за украинские средства ключевые программы, ранее финансировавшиеся за счет поддержки США. В первую очередь это энергетика, ветеранские проекты, а также пункты пропуска на границе.

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