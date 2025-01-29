Энергетика, ветеранские проекты и не только: Зеленский назвал приоритетные сферы, которые будут профинансированы государством на время заморозки американской помощи. Видео
Президент Владимир Зеленский поручил правительству финансировать за украинские средства ключевые программы, которые финансировались за счет поддержки США, а ныне приостановлены. В первую очередь, это энергетика, ветеранские проекты, а также пункты пропуска на границе, в частности, проекты в портах, функционировавшие во взаимодействии с партнерами.
В обращении вечером в среду, 29 января, глава государства сказал, что Украина будет "искать больший внутренний ресурс". Кроме того, он поручил чиновникам говорить об этих проектах с европейскими партнерами.
"Энергетика – были программы по распределенной генерации, другие программы устойчивости для украинских громад, для городов и сел. Второй вопрос – это ветеранские проекты, которых много было, и есть, и будет в регионах, в громадах наших. Ветеранские хабы, линии поддержки, помощь в создании собственных бизнесов ветеранами. И третье – пункты пропуска на границе – это то, что строилось во взаимодействии с партнерами. Новые современные пункты пропуска для того, чтобы экономическая активность была быстрее, а работа таможенников – более прозрачной. В частности, это проекты в портах. Реально – экономическая безопасность. Будем на это искать больший внутренний ресурс", – сказал президент.
Кроме того, по словам Зеленского, есть "определенные вопросы" по линии Министерства здравоохранения и кибербезопасности. Всем этим правительство будет заниматься.
"Поручил также продолжать аудит приостановленных направлений помощи от Соединенных Штатов Америки, и именно на гуманитарных направлениях, безопасностных и социальных должно быть больше нашей и европейской активности. Чтобы сейчас, пока продолжается наработка новой американской политики, мы поддержали людей", – отметил глава государства.
Также Зеленский провел разговор с министром энергетики о работе нашей энергосистемы – ее восстановлении и развитии.
"И относительно нашей работы с Евросоюзом, со странами-соседями в ЕС: важно, что сохраняем нашу позицию – всегда конструктивную – можем помогать партнерам, которые в этом действительно нуждаются, и благодарны всем, кто помогает нам, кто помогает Украине. Европейцам нужно это ощущение , что общий энергетический рынок, общие системы и проекты приносят реальную пользу европейцам. Только благодаря единству это возможно", – сказал он.
Президент в среду говорил с главой правительства Дании Мэтте Фредериксен о глобальных и европейских вызовах. "Я поблагодарил за поддержку Украины – за все, что для нас Дания делает. Мы это очень ценим. Мы будем развивать наше двустороннее сотрудничество, которое укрепляет Европу", – добавил Зеленский.
Также президент отметил, что сегодня Украина традиционно чтит память Героев Крут и всех наших героев. В этот день глава государства на Аскольдовой могиле почтил память украинских воинов – Джуса, Да Винчи, Павла Петриченко, Марка Паславского, Александра Клитинского "и каждого украинского воина, отдавшего свою жизнь ради нашей независимости".
"Всегда должны их помнить. И ребята, которые сейчас воспитываются, в частности, в наших военных учебных заведениях – украинские курсанты, украинские лицеисты, сегодня я встречался с ними – должны также осознавать эту истину: Украина есть, пока есть люди , которые готовы ради Украины бороться. Обязательно должны побеждать - достигать своих целей", – подытожил президент.
Как сообщал OBOZ.UA, пауза с финансированием в Украине проектов по линии Агентства США по международному развитию (USAID) может занять до полугода. В этой связи нардепы начали переговоры с европейскими партнерами, чтобы обеспечить альтернативные источники средств для реализации ключевых программ.
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