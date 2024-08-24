'Продолжаем приближать Победу': Порошенко потратил на помощь ВСУ 6 млрд грн

Петр Порошенко в День Независимости встретился с волонтерами, партийцами "Европейской Солидарности", молодыми активистами и побратимами. Как отметил пятый президент, сейчас нет ничего важнее помощи ВСУ. С начала полномасштабного вторжения Порошенко потратил на технику и оружие для подразделений сил обороны 6 млрд грн собственных средств.

Видео дня

Петр Порошенко на парковке у партийного офиса рассказал, что именно сюда 24 февраля 2022 года пришли 2 тысячи добровольцев, чтобы получить оружие, пройти инструктаж и встать на защиту украинской столицы.

После освобождения Киевщины их боевые пути продолжились и на юге, и на Донетчине и Харьковщине, а сейчас некоторые находятся в "заграничной командировке", напоминает Порошенко. Пятый президент отметил, что в команде "Евросолидарности" воюют две с половиной тысячи человек. К сожалению, уже сотня из них отдала свою жизнь за Украину – среди них Глеб Бабич, Олег Барна, Тарас Жеребецкий, Сергей Иконников, Юрий Каракай, Сергей Ильницкий.

На площадке возле офиса "ЕС" – очередная партия техники, которая на днях отправится на самые горячие участки фронта. Это и мощные тягачи Foden, и грузовики DAF, на базе которых производят различные модификации командных пунктов и передвижные мастерские. Экскаваторы для фортификаций, квадроциклы для штурмовиков и эвакуации раненых, стирально-душевые комплексы, маленькие FPV-дроны и большие разведывательные БПЛА "Посейдон", и многие другие техники в течение 30 месяцев войны еженедельно доставляют в бригады и батальоны.

В общей сложности более 200 воинских частей с начала полномасштабного вторжения получили помощь от Порошенко. И эта работа продлится до Победы, отмечает пятый президент.

"Мы с вами продолжаем стирать плугом и продолжаем свою работу. Мы очень стремимся, чтобы в 34-ю годовщину Независимости такая выставка символизировала не продолжение нашей борьбы, а нашу Победу", – говорит Порошенко.

"Мы, украинцы, побеждаем не только потому, что мы самая сильная, патриотическая нация. Но и потому, что у нас есть свобода, и мы ее будем беречь, воля, демократия. Должно быть для вступления в ЕС главенство права, за которое мы боремся в парламенте", – подчеркнул лидер партии.

Порошенко также поздравил всех с принятым законом о запрете русской православной церкви в Украине, за который "Европейская Солидарность" боролась несколько лет. "Русскую церковь нужно запрещать не потому, что кто-то пытается помешать кому-то ходить в храм. Это вопрос защиты национальной безопасности и препятствования русскому фсб, ибо рпц- это не церковь. А те, кто там запутался, добро пожаловать. Дверь открыта – идите к нам. Объединяйтесь. Это приближает Победу", – убежден Порошенко.

Лидер "ЕС" подчеркнул, что лозунг "Армія, Мова, Віра, ЄС і НАТО" давно перестал быть политическим, потому что на самом деле это основа реальной украинской Независимости. И это неопровержимая истина, являющаяся залогом будущей Победы Украины.