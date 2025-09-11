Продается все: Фицо назвал условия, при которых Словакия поддержит санкции против РФ

Власти Словакии могут поддержать новый пакет санкций Европейского Союза против России, но взамен хотят получить более выгодные условия для своего государства. На этот раз Братислава требует смягчить климатические нормы ЕС для удовлетворения потребностей автопроизводителей и тяжелой промышленности, а также урегулировать цены на электроэнергию в Европе.

Такие требования озвучил премьер-министр Роберт Фицо. В четверг, 11 сентября, он выступил на совместной с президентом Европейского совета Антониу Коштой пресс-конференции, организованной в словацкой столице.

Фицо готов проголосовать за 19-й санкционный пакет при определенных условиях, но не верит, что это сработает

Глава правительства Словакии поставил коллегам из ЕС ультиматум, предупредив, что будет блокировать новые экономические ограничения, пока не получит встречных "более реалистичных" предложений из Брюсселя по климатическим целям.

"Сколько еще санкционных пакетов мы должны принять, чтобы Россия изменила подход к войне? Если 18 пакетов не сработали, 19-й не сработает также", – высказал мнение Фицо.

Он пояснил, что хочет "гармонизировать жесткие климатические цели с потребностями производить автомобили не только в Словакии, но и по всей Европе, а также с потребностями тяжелой промышленности". Поэтому политик будет продолжать работать, чтобы изменить действующие нормы Евросоюза.

Мол, жесткие европейские климатические цели не соответствуют условиям реальности. А реальность такова, что Словакия "производит более миллиона автомобилей" и думает о расширении этого бизнеса, при этом "в стране очень высокие цены на энергоресурсы".

"Во-вторых, я не поддержу никаких новых санкционных пакетов, пока Еврокомиссия не выдвинет реальных предложений по ценам на электроэнергию в Европе", – добавил глава правительства.

Он признал, что предыдущий, 18-й пакет санкций также использовал для продвижения собственных требований. В тот раз Словакия получила определенные гарантии по поставкам газа (на фоне планов Европейского Союза отказаться от российского топлива).

"Я надеюсь, что все обещания будут выполнены", – заявил Фицо, в очередной раз подчеркнув, что, по его мнению, план RePower Europe, то есть постепенный отказ ЕС от ископаемого топлива из РФ, является "огромной ошибкой".

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Роберт Фицо заявлял, что из-за своих размеров Словакия не может иметь "решающую роль" в предоставлении гарантий безопасности Украине. Но государство поддерживает все инициативы, которые ведут к прекращению огня и к миру.

– После встречи с Владимиром Зеленским 5 сентября премьер-министр Словакии предложил президенту Украины поделиться опытом своей страны касательно вступления в Европейский Союз.

