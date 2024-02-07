Верховная Рада приняла за основу законопроект №10454 "Об оборонных закупках" об усовершенствовании правового регулирования ценообразования в оборонных закупках во время действия правового режима военного положения, в разработке которого принимали участие представители NAUDI.

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Переконані, що новий законопроєкт має остаточно виправити ситуацію, яка виникла між українськими підприємствами ОПК і Державною аудиторською службою. Нагадаємо, що, згідно з позицією контролюючих органів, оборонні компанії мають працювати без прибутку.

Представники NAUDI неодноразово піднімали питання регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях. Зокрема, ще у вересні 2023 року ми разом з іншими виробниками товарів оборонного сектору звернулися до президента з проханням припинити тиск ДАСУ та правоохоронних органів. Під час пресконференції ми з колегами навели аргументи, чому Уряд має скасувати висновок ДАСУ, який вимагав повернути вже оподаткований прибуток підприємств оборонного сектору за 2022 рік.

"Це може призвести до зупинки виробництва товарів для фронту, до підриву обороноздатності країни", – наголосив тоді Голова Київської міської організації роботодавців оборонної промисловості Владислав Бельбас.

Розвиток підприємств, які працюють на безпеку та оборону, – гарантія забезпечення обороноздатності нашої держави та рушій зростання української економіки. Саме тому протягом кількох місяців NAUDI послідовно відстоювала необхідність регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях, а в січні 2024 року брала активну участь у створенні відповідного законопроєкту.

За наполяганням Міністерства економіки проєкт закону №10454 матиме ретроспективне застосування. Це означає, що з його ухваленням проблема буде вирішена для всіх підприємств, які з початку дії воєнного стану виконували державні оборонні замовлення.

Маємо надію, що документ буде прийнято в цілому в незмінному вигляді, і держава забезпечить виробникам озброєння сприятливі умови для роботи та розвитку.