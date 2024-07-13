Пробивают путь в Крым: Порошенко привез технику 48-му штурмовому батальону имени Челебиджихана

48-й отдельный штурмовой батальон имени Номана Челебиджихана называют Крымской терробороной. Это добровольческое формирование, история создания которого достигает 2016 года. Оно носит имя крымскотатарского политика и общественного деятеля, организатора Курултая крымскотатарского народа.

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48-й ОШБ масштабировался из роты огневой поддержки в 2023 году. Его скелет составляют крымскотатарские и украинские добровольцы, в том числе вынужденные переселенцы из временно оккупированного Крыма. Участники батальона не раз преследовались в Крыму русским фсб. Бойцы отличились в битве за Бахмут, участвовали в боях в Сумской, Харьковской и Запорожье.

Петр Порошенко во время поездки на фронт передал батальону пикап, "Мовики", FPV-дроны и детекторы "Сахарок". Василий Зернецкий, воюющий в составе штурмового батальона, говорит: все это крайне необходимо и прямо сейчас идет на позиции.

"Сегодня нам передали машину пикап. Потому что у нас разбиты полностью все машины, очень активный фронт. Это у нас прямо сегодня поедет, прямо сейчас отсюда повезет "Мавики", потому что уже капец, нет разведки. Нам передали ночные FPV-дроны, будет привет ночным "Залам" и всем враждебным "глазам". Будем их ловить ночными эфповишками. Передали "Сахарки", третьи "Мавики". Батареи, платы инициации и медикаменты", – говорит военный.

Василий Зернецкий рассказывает: на Востоке батальон уже четвертый месяц. До этого 48 был на херсонском направлении, на правом берегу. Затем Харьков. И сейчас на юго-востоке. "Это де-факто крымское ТРО, проторяющее свой путь в Крым, к морю. Мы сейчас на Востоке. А поедем на юга", – уверен боец.

По его словам, путь к победе – это ежедневное повышение эффективности и изменения внутри общества. "Больше, разумнее, быстрее. Потому что победа – это не лотерейный билет, который ты сегодня открыл днем – день закончился, не победили, и это типа не выгорело, ждем завтра. Победа – это фиксация неизбежности. Нужно изменяться внутри. Изменять общество, правила. И тогда победа просто станет неизбежной. Это будет факт, который произойдет если не сегодня, то завтра. Чтобы победить, мы должны становиться более эффективными, у нас должно становиться больше сплоченности. И мы должны идти все вместе к одной цели. Это причина, почему мы выстояли в 22-м, 23-м и должны собираться дальше, дальше меняться, чтобы победить. Это путь", – убежден военный.