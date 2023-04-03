У Си Цзиньпина есть конкретный план завершения российско-украинской войны, но он имеет мало общего с абстракцией из 12-пунктов "Позиции" Китая и в данный момент мало приемлем для всех. В том числе для Кремля, с которым Си поделился им во время визита в Москву.

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Его общая идея пару раз озвучивалась летом 2022 г. китайцами в виде пожелания, чтобы РФ вывела войска из Украины, но репараций не платила и ответственности за войну не несла. По сути, Пекин предлагал Москве выйти из войны по-китайски – без объяснений, как он это сделал в 1979 г. после месяца войны с Вьетнамом. Однако Москва не приняла совет Пекина, а "сво" не только пошло не по плану, но и непозволительно затянулось. Отказ Украины вести переговоры с Москвой сначала пока она не выведет войска, а затем пока путин возглавляет РФ, тоже изменял всю ситуацию. Поставки оружия и финансовая помощь Украины странами Рамштайнской коалиции и заявления её лидеров, что они будут поддерживать украинцев столько, сколько потребуется перевели ситуацию в совсем иной формат. РФ уже не может выйти из войны по-китайски без объяснений.

Когда в декабре Байден запустил дискуссию, как будет выглядеть победа и попросил не сводить её только к параду ВСУ на Красной площади, то в Пекине поняли: исторический процесс зашёл далеко и "сво" может закончиться ликвидацией РФ как государственного образования. Причём без участия КНР, так как её участие весь год сводилось в основном лишь к наличию китайских военных журналистов по обе стороны фронта.

В результате в Пекине перед годовщиной российского вторжения пришли к выводу, что китайским коммунистам пора принять участие в этом историческом процессе. Принять в рамках той доктрины, которую их вождь объявил десять лет назад, когда впервые возглавил партию и государство. Доктрина Си Цзиньпина называется "Сообщество единой судьбы человечества" и концептуально является парафразом на японскую доктрину 1930-ых "Азия под японской крышей". Её создатели ставили себе целью изгнать европейцев из стран Азии и объединить их под японским управлением. Председатель Си решил не ограничиваться Азией, а распространить на весь мир опыт "электронного концлагеря" с его социальными баллами, существующего в крупных городах КНР и в Синьцзян-Уйгурском округе. Он, как и Мао Цзэдун, говорит: "Пусть расцветут сто школ и сто цветов" в многополярном мире, а затем хунвейбины выйдут на прополку.

Доктрина председателя Си была столь грандиозна, что рядовые коммунисты не знали, с какого конца за неё браться. Си объяснил, что начинать надо с доктрины "Один пояс, один путь" и взять под контроль порты и железные дороги по всему миру. Это размашистей, чем ленинское – "Почта, телеграф, вокзал". В результате, американские журналисты сейчас на брифингах в МИД Китая выводят из себя его пресс-секретарей вопросами о портах и 240 млрд. долларов, которые КНР должны страны "глобального Юга". Журналисты говорят о китайском кабальном империализме и что 58 портов в разных странах стали де-факто территорией КНР. В МИД Китая на это обижено отвечают, что в ряде стран тоже должны деньги США. Когда доходит до уйгуров, то МИД Китая заявляет: в США тоже нарушается право человека на жизнь, так как государство не может обеспечить безопасность на дорогах и в автоавариях гибнут тысячи людей.

В этой атмосфере ЦК КПК никогда не простит себе, что осталось в стороне от такого эпохального события как демонтаж РФ. В доктрине Си демонтаж РФ не был пунктом № 1 и КПК в целом вполне устраивал ход событий после 2014 г. на востоке Европы. Если путин в результате "сво" принудил бы правительство Украины отдать РФ "коридор" в Крым и сам полуостров, то Пекин отнёсся бы к этому спокойно и со скрытым одобрением. Председатель Пу забрал земли, которые считал своими, и председатель Си тоже так сделает в южной Азии, а Москва возражать не будет. Пакт Пу – Си выглядел так: РФ берёт себе Беларусь, Украину, Молдову и всё, что сможет на западе, а КНР берёт Вьетнам, Лаос, Камбоджу, Мьянму и Таиланд, но сначала массу островов, на которые давно претендует. В их общем совладении остаётся Монголия, малоинтересная обоим участникам пакта.

Забайкалье, Уссурийский край, Дальний Восток в целом и даже Сибирь никогда не были приоритетными территориями для китайской экспансии. В Китае с 1960-ых публикуют время от времени их карту как незаконно отторгнутых земель, но официально никогда не заявляли претензий на них. Контраст с позицией Японии по Курилам очевиден. Ангела Меркель во время визита в Пекин 28 марта 2014 г. подарила Си Цзиньпину немецкую карту Китая, составленную в 1735 г., где эти и другие земли были обозначены как владения империи Цин. После аннексии Крыма 18 марта РФ это был прозрачный намёк, но он никак не отразился на внешней политике Пекина. Притом, что китайская блогосфера была в восторге от подарка.

До 23 февраля 2023 г., когда Пекин опубликовал 12 пунктов, Си Цзиньпина полностью устраивало, что эти территории находятся под юрисдикцией РФ, а китайцы ведут на них лишь хозяйственную деятельность по обоюдному соглашению. Но отказ РФ выйти из войны без объяснений, как предлагал Пекин, и вытекающие из этого последствия, вынудили Си лететь в Москву с конкретным планом. Пекину не особо хочется, чтобы РФ из "глобального Востока" стала "глобальным Западом". Китай всегда был самодостаточным. С XVII по XIX век маньчжурские императоры даже объявляли Китай страной, закрытой для иностранцев. До реформ Дэн Сяопина Китай тоже был государством, которое ушло в самоизоляцию и ввело у себя коммунистический карантин.

Си Цзиньпин пытается совмещать такой карантин для Китая с планами его глобальной экспансии во вне. До начала 2023 г. у председателя Си всё шло по тысячелетнему плану, но затянувшееся путинское "сво" вынудило ЦК КПК вносить коррективы в план, по крайней мере, на ближайшие сто лет. В Пекине гладя, как армия РФ бьётся головой о Соледар, а затем о Бахмут, в феврале 2023 г. пришли к выводу, что она из этой войны уже точно не сможет выйти без объяснений. Всё, время упущено. В Пекине заподозрили, что РФ выйдет из войны в смуту или выйдет в виде полусотни государств. Вариантов много. Появление ордера на арест путина лишь укрепило ЦК КПК в таких подозрениях. Поэтому Си предложил себя Пу на роль того, кто буде всё разруливать и всё объяснять. Разумеется, если Пу примет его план. Но Пу согласился принять предложение Си фрагментарно, поэтому тот и улетел из Москвы раньше времени.

План Си Цзиньпина выглядит так – РФ выводит свои войска из Украины, в том числе из Крыма, включая флот. То есть, де-факто прекращает военные действия. Москве за Крым уже цепляться бесполезно, так как если оставить там войска, то это оккупация, продолжение боевых действий и план Си рассыпается на старте. Договор об аренде военной базы в Крыму РФ сама аннулировала односторонне в 2014 г. Поэтому в Москве должны громко сказать: "Прощай, Крым". Навальный и другие "хорошие русские" уже тренируются это произносить.

Взамен РФ получает снятие санкций и отказ Украины от вступления в НАТО, так как в Пекине считают, что односторонние санкции и военные блоки недопустимы. То, что санкции многосторонние, их ввело более 70 стран, и обоюдосторонние, Москва сама запретила ввоз в РФ продуктов из ЕС, – это проблема только марксистской диалектики китайцев. Так же, как и решение вопроса: допустимы ли двусторонние военные союзы или предосудительны, как и многосторонние.

Остаются три вопроса: репарации, наказания военных преступников, осуждение рашизма как идеологии и отдельным пунктом гарантии безопасности для Украины.

С репарациями Пекин решает просто – РФ их не платит, но в качестве жеста доброй воли сама берёт обязательство поставлять Украине бесплатно газ. Допустим по 20 млрд. кубов в течение 5-6 лет. РФ наряду с Китаем и другими государствами также может предложить свои услуги по восстановлению экономики, инфраструктуры и разминированию, если Украина их примет. На вопросе, чьей собственностью станут такие объекты, Пекин концентрировать внимание не будет.

Наказание военных преступников передаётся на усмотрение властей РФ, но Пекин будет рекомендовать им выдать в Гаагу Львову-Белову, Гиркин с тремя осуждёнными по делу авиарейса МН-17, и ещё кого-то. Совсем без Гааги нельзя. На выдаче путина настаивать не будет, но порекомендует избавиться от него каким-нибудь способом. Обсуждение осуждения идеологии "русского мира" Пекин поддержит по своим соображениям и превратит в длинную и непродуктивную дискуссию, из которой попытается извлечь пропагандистский эффект.

В качестве гарантий безопасности он будет предлагать разместить в Украине миротворцев по мандату ООН. В том числе китайских, и обязательно в портах Крыма. Орбан, к которому Ван И заезжал в феврале в Будапеште, 31 марта накатил Си Цзиньпину "мяч", заявив, что в ЕС якобы обсуждают тему ввода миротворцев в Украину. Орбан последний, с кем это будут обсуждать в НАТО, но первый в ЕС, с кем это обсудил Ван И. Орбан надеется, что Китай позволит ему разместить венгерские войска в Закарпатье. Лукашенко тоже готов поддержать размещение китайских миротворцев не только в Украине, но и Беларуси. Лукашенко 31 марта об этом невольно проговорился, когда заявил, что у него есть под кого лечь, кроме РФ. Он, когда входит в раж, иногда говорит то, что думает. Лукашенко согласен лечь хоть под чёрта, если тот не допустит революцию в Беларуси.

Можно указать ещё на пункт о собственности граждан РФ в Крыму, приобретённой ими за время оккупации, но лучше позволить Си Цзиньпину самому озвучить это, чем моделировать его версию.

Этот план, который Пекин вскоре озвучит, можно назвать "китайской матрёшкой". В ней РФ, Беларусь, Украина и Венгрия по отдельности включаются в КНР через индивидуальные договора с Пекином. Коллективные договора ЦК КПК не одобряет, из-за чего эта "матрёшка" будет широкой, почти безразмерной, чтобы в неё влезли рядами ещё и другие страны. В КНР места должно хватить всем. Де-факто Си хочет реализовать слова из советского анекдота – на китайско-финской границе всё спокойно. Но, чтобы это звучало как на границе КНР и ЕС всё спокойно. Поэтому Китай не заявляет официальных претензий на Дальний Восток и Сибирь, так как планирует выйти на Балтику. Нет смысла размениваться на Сибирь, если на берегах Невы может появиться город Маоград.

План Си по прекращению российско-украинской войны содержит такую возможность, но пока упирается в сопротивление Кремля, так как "чекисты" хотят видеть себя партнёрами, а не инструментом. Лавров и другие пропагандисты таки докричались на свои глупые головы о глобальной войне Востока и Юга с Западом. В Пекине тему оценили, но хотят разыграть её по своим планам, в которых лаврову и прочим кремлёвцам отводят роль полезных идиотов. Но Пекин столкнулся с обычными проблемами плановой экономики и вынужден менять планы на ходу, так как ЦК КПК не было готово к тому, что путинский режим откроет перед ним такие фантастические возможности своей "сво". Теперь китайцы думают, как обратить себе на пользу многочисленные провалы россиян и установить свою гегемонию в Старом Свете.

Очевидные противники этих планов Китая американцы, за исключением изоляционистов из обеих партий США. Против также Тайвань, Япония, Филиппины и другие страны Востока и Юга вплоть до Новой Зеландии. В Африке, как обычно, родоплеменной разброд и шатание. Горизонт видения у её вождей кланов всегда был очень узким и сиюминутно своекорыстным.

Группы путинферштейнов в Германии опять начали писать воззвания, войну надо срочно прекратить любой ценой, и пусть Китай, Индия, Индонезия и Бразилия как-нибудь уговорят РФ сделать это. В результате экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник 2 апреля снова стал грубо ругать немцев. С путинферштеновским заявлением выступил и Мате Кошич, глава парламентской фракции правящей партии "Фидес", попутно обвинив венгерских "левых" в "обслуживании интересов США" и поддержке сопротивления украинцев. Кошич призвал ЕС и США прекратить давать оружие Украине. Из правительства Чехии также прозвучал призыв к Китаю сказать веское слово. Зеленский тоже звонил в Пекин и пригласил Си Цзиньпина в Киев.

В апреле будет серия таких обращений к Китаю, имеющих две разные причины и цели. Одни будут такими обращениями принуждать Пекин раскрыть свои планы. Другие будут стремиться вписаться в них, как Орбан и лукашенко, а также правления тех корпораций, которые предпочитают автократии демократиям. В Украине тоже появится своё китайское лобби, полагающее, если Си назначил Пу президентом РФ, то он может помочь и Зе стать президентом в 2024 г. Китай, в отличие от США, не будет дотошно проверять, куда пошли его деньги, а будет поощрять коррупцию в своих интересах. Для кого-то возникает замачивая перспектива вернуться во времена Кучмы, но продать ресурсы не россиянам, как тогда, а китайцам, и при этом получать помощь от США и ЕС.

Пока плану Си активно сопротивляются сами кремлёвцы, почему и устроили новый виток с ядерным шантажом. Этим они хотят надавить не только на Рамштайнскую коалицию, но и на Китай. В Забайкалье они начали учения с ракетами "Ярс", дальность полёта которых 12 тыс. км. Нацелить их можно как на США, так и на Китай. Не удивительно, что Китай в ООН заговорил о недопустимости ядерной войны, а Си Цзиньпин призвал генералов не бояться воевать и дал указание готовить реформу армии.

Различные внешние силы продолжат наращивать давление на Си Цзиньпина, принуждая его публично огласить весь план, а не отделываться абстракцией из 12 пунктов. Москва не в их числе, так как она с ним уже ознакомлена и не приняла. Пункт о немедленном выводе её войск из Украины, это то, что однозначно можно принять из плана Си. Всё остальное требует обсуждения на международной конференции, а не на сепаратных переговорах Украины с РФ при посредничестве Китая. Лаг времени, который есть у Китая для оглашения плана, мал и ограничен датой начала большого наступления ВСУ. Если Пекин не успеет сделать это за две-три недели до него, то его мирная инициатива не будет стоит и выеденного яйца, так как ситуация может кардинально измениться. Де-факто в распоряжении у Си Цзиньпина почти весь апрель, но не факт, что он решится это сделать. Несмотря на то, что фраза "Си Цзиньпин одним телефонным звонком может остановить войну" близка к истине.