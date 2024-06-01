Что произошло? Впервые бывший президент США был осужден за уголовное преступление – фактически 34 преступления. Жюри присяжных единогласно признало его виновным в нарушении избирательного законодательства из-за укрывательства выплат порнозвезде Сторми Дэниелс, которая говорит, что имела с ним роман.

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Згідно із законодавством Нью-Йорку фальсифікація бізнес-витрат є злочином. Прокурор Мангеттена Елвін Брегг переконав суд, що його було скоєно з метою вчинення або приховування інших злочинів.

Чи сяде Трамп за ґрати? Ймовірність – низька. Крім того, апеляції затягнуться і остаточне рішення навряд буде ухвалене до виборів.

Чи вплине вирок на кандидування Трампа, яке має затвердити Республіканська партія? Ні, Трампа буде висунуто.

Чи може він сам відмовитись після вироку? Звісно, ні.

Трамп лише посилить риторику того, що він є жертвою упередженого суду і що сучасна система правосуддя існує як зброя проти нього. Звісно, ницість використовувати свій політичний вплив на виборців, щоб вимагати собі імунітету від справедливого переслідування. Але цю позицію Трампа посилюють три обставини:

Екзотичність звинувачень (це перший такий прецедент). Коли Брегг подав свою справу, він сказав, що шахрайство Трампа могло дати йому змогу "обдурити виборців" і перемогти у 2016 році. Але це надає справі додаткової суперечливості. Політизованість дій Брегга. Брегг під час виборів окружного прокурора (так, це виборна посада у США) заявляв, що він є найкращим кандидатом, бо знає як і у чому звинуватити Трампа. Політизованість самої посади прокурора. Бо в американській системі прокурори дуже вільні у виборі того, які справи вести і які звинувачення висувати.

Всі опитування показували, що справа Брегга проти Трампа занадто складна для суспільного розуміння, тому рівень довіри до цього рішення буде невисокою навіть серед нейтральних спостерігачів.

Крім того, ця справа на початку 2023 року значно посилила легітимність Трампа серед виборців Республіканської партії. Після того, як переслідування почалося у квітні 2023 року, Трамп повернувся у центр суспільної уваги і його партійний рейтинг зріс до домінуючого. А потім – коли у травні 2023 року посилилася міграційна криза – він на цих двох конях і почав їхати. Нелегальна міграція і незаконне переслідування.

Як цю справу використовують технологи сторін?

Трамп буде використовувати цей кейс по повній. З тезою "Америка скочується у диктатуру і переслідування політичних опонентів". Байден і Ко будуть коментувати справу дуже обережно. Через її неоднозначне сприйняття. Наразі Байден активно включився у змагання економічних політик і підтримку національного виробника. Успішність цих кроків матиме більше значення, ніж вирок Трампу.

Як це вплине на виборців? Все складно.

Ядро виборців Трампа буде підтримувати його ще сильніше. Його рішучість і відмороженість – база його підтримки. Як каже один з оглядачів, "Його горда непокора обвинуваченню, включно з його недавнім мітингом перед тисячами прихильників у Південному Бронксі, сприяла його іміджу сили".

Про всяк випадок нагадаю, що репутація Трампа, його моральний вигляд і патологічна брехливість ніколи не бентежила його виборців. І не завадила у 2020 році набрати більше голосів ніж у 2016 році. Тільки про стіну на кордоні з Мексикою він брехав понад 300 разів, а всього за 4 роки його президентства Washington Post нарахував нього майже 30 тисяч випадків брехні і маніпуляцій.

Його виборців набагато більше бентежить "влада старих еліт, які маніпулюють громадською думкою через медіа і підтримують іммігрантів, жінок і меншини, щоб "позбавити Америку ідентичності" (вибачте).

Щодо балансу сил у незалежних виборців всіх штатів і "спірних штатів" – тут опитування дають різний і суперечливий результат. Все буде залежати від переконливості кампанії Байдена. Що буде робити Трамп вже зрозуміло – нарощувати напругу.

Можливо, ви чекали більшого від американського правосуддя і американського суспільства. Але як є.