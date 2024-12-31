Президент провел технологическую Ставку: речь шла о защите от вражеских ракет и дронов

Во вторник, 31 декабря, в конце дня президент Украины Владимир Зеленский провел технологическую Ставку. На ней говорилось, в частности, о защите от вражеских ракет и дронов.

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Такое сообщение украинский лидер обнародовал в Telegram. На Ставке присутствовали члены правительства и другие руководители государственных институций, военное командование и производители, а также руководители и генеральные конструкторы украинских частных и государственных оборонных предприятий.

Президент после заседания рассказал, что уже есть отчеты по первым решениям об усилении ПВО. Речь идет об идеях, как увеличить возможность защиты неба и нарастить необходимые для этого производства в Украине.

"В дальнейшем усиливаем наши мобильные огневые группы. Уже есть некоторые системные решения для защиты от российских ракет и бомб. Сосредотачиваемся именно на внутренних промышленных возможностях", – добавил Владимир Зеленский.

Кроме того, он акцентировал внимание на украинском производстве, что усиливает оборону. После войны, по его мнению, это приведет к росту украинского экспорта: украинское оружие и опыт помогут международным партнерам.

Подробности

Создание Технологической ставки является одним из пунктов плана внутренней устойчивости Украины, который Владимир Зеленский представил в Верховной Раде 19 ноября, на 1000-й день полномасштабного вторжения. Это специальный формат внедрения инноваций для обороны с участием научных работников и производителей оружия, разработчиков технологических решений Сил обороны и безопасности Украины.

Первое, учредительное заседание Технологической ставки прошло 13 декабря. На нем обсудили защиту украинского неба от воздушных атак РФ.

Ранее OBOZ.UA напомнил, что 31 декабря, в последние минуты 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский выпустит традиционное новогоднее видеопоздравление. Посмотреть его можно будет на украинском ТВ, а также в соцсетях главы государства и Офиса президента.

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