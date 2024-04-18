Президент Польши провел в Нью-Йорке встречу с Трампом: говорили о войне в Украине и расходах НАТО. Видео

Бывший президент США Дональд Трамп провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой в Нью-Йорке. Главной темой в ходе диалога политиков стала российско-украинская война, а также расходы НАТО.

Также Трамп и Дуда обсудили войну между Израилем и террористами ХАМАС. Об этом сообщает издание Politico.

Перед встречей Трамп заявил журналистам в вестибюле Trump Tower, что был в прекрасных отношениях с Дудой во время своего президентства. При этом он добавил, что, вероятно, им предстоит снова поработать вместе.

"Мы провели четыре прекрасных года вместе. Возможно, нам придется сделать это снова", – заявил Трамп.

В то же время в предвыборном штабе Трампа предоставили мало информации о встрече, но заявили, что политик обсуждал предложение Дуды о том, чтобы страны НАТО увеличили расходы на оборону до 3% от своего валового внутреннего продукта. Накануне Дуда заявлял, что империалистические амбиции России и агрессивный ревизионизм подталкивают Москву к прямой конфронтации с НАТО, поэтому Альянс должен быть готов противостоять этой угрозе.

Также у Трампа заявили, что политики обсудили войну РФ против Украины и между Израилем и ХАМАС. Однако никаких подробностей или конкретных заявлений Трампа в предвыборном штабе не обнародовали.

Напомним, бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в очередной раз отметился странным заявлением – на этот раз он выдал, что если бы он сейчас был главой Штатов, то Иран не атаковал бы Израиль.

Ранее Трамп неоднократно утверждал, что, будь он президентом США, государство-агрессор Россия не решилось бы начать полномасштабное вторжение в Украину. Кроме того, он говорил, что террористическая группировка ХАМАС не атаковала бы Израиль осенью 2023 года, если бы он был в Овальном кабинете.

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