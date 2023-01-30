Президент Хорватии заявил, что Крым больше никогда не будет частью Украины

Президент Хорватии Зоран Миланович отметился новым скандальным заявлением. Политик, известный своими пророссийскими взглядами, сказал, что Крым, якобы, больше никогда не будет частью Украины.

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Об этом сообщает RTS. Он также сравнил Крым с Косово, которое, по словам президента, международное сообщество "забрало у Сербии".

"То же касается Крыма – Крым никогда больше не будет Украиной. Это то, что говорят ведущие немецкие генералы", – заявил Миланович в разговоре с журналистами в Загребе.

Он добавил, что "Россия – это опасная страна", но этого, по его словам, якобы никто не понимает. "Безумные эмоции и ненависть подвергают Европу большой опасности", – добавил лидер Хорватии.

Миланович также раскритиковал страны Запада за то, что они поставляют Украине вооружение, в том числе танки, передает The Guardian. Он считает, что таким образом наши партнеры только продолжают войну.

По словам политика, военная поддержка Украины "глубоко аморальна, поскольку нет решения (войны)". Он добавил, что поставки немецких танков Вооруженным силам Украины лишь сблизят Россию с Китаем.

Недавно Миланович уже критиковал решение Запада и Германии в частности передать ВСУ танки. Это, утверждает он, только затянет войну. Президент также выдал, что "российские и американские танки горят одинаково".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хорватия отклонила предложение о присоединении страны к миссии ЕС по обучению украинских военных. По мнению бывшего посла Украины в этом государстве, такое решение связано с тем, что в Хорватию зашел российский капитал.

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