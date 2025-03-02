Президент Чехии: пора создавать коалицию стран – сторонниц справедливого мира в Украине

Европа должна начать создание широкой коалиции стран, стремящихся к установлению справедливого мира в Украине. То, что сейчас пытаются "продать" под видом мира – прекращение войны на условиях агрессора – это капитуляция.

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Если допустить такой сценарий, это ободрит всех нынешних и будущих агрессоров. Такое мнение в своем аккаунте в сети Х высказал президент Чехии Петр Павел.

"Пора начинать рассматривать широкую коалицию желающих справедливого мира в Украине. "Мир" на условиях агрессора называется капитуляцией и лишь ободрит всех нынешних и будущих агрессоров. Свободный мир должен противостоять злу", – убежден глава государства.

Напомним, накануне, 1 марта, в Лондоне состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Достигнуты договоренности о помощи Украине по замороженным активам РФ. Стороны подписали кредитный договор между Украиной и Великобританией по поводу займа на усиление нашей обороноспособности. Он будет погашен из доходов, полученных от замороженных российских активов.

Также сообщалось, что Стармер пытался убедить Трампа возобновить переговоры с Украиной. Однако "потерпел неудачу" в попытке спасти украинско-американское экономическое соглашение, которое было близко к подписанию перед "катастрофической" пресс-конференцией.

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