Премьер-министр Индии в августе посетит Украину: СМИ узнали детали визита

Премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы планирует в августе посетить Украину. Это будет его первый визит в страну после начала российского полномасштабного вторжения.

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Об этом сообщило индийское издание Wion в пятницу, 26 июля. По данным журналистов, планирование визита все еще находится в разработке. По предварительным данным, это произойдет в третью неделю августа, скорее всего, 23 августа.

Индийский премьер перед визитом в Украину, вероятно, остановится в Польше и проведет переговоры с польским руководством, включая премьер-министра Дональда Туска.

В июне 2024 года президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Моди и пригласил индийского лидера посетить страну.

Моди встретился с Зеленским в июне 2024 года в Италии на полях саммита G7. Во время этой встречи политики обсудили текущую ситуацию в Украине. Моди тогда сказал, что Индия "продолжит делать все возможное для поддержки мирного решения" и подчеркнул, что в этом вопросе важна дипломатия.

Это была вторая личная встреча двух лидеров после начала полномасштабной войны – первая состоялась в прошлом году на полях встречи G7 в Японии.

Отметим, что в начале июля Нарендра Моди совершил визит в Россию и провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Премьер Индии тогда выступил с призывом к диалогу о завершении войны в Украине.

"На поле боя нет решения. Диалог и дипломатия – это путь вперед", – сказал Моди. Однако он не упомянул о том, что именно в день его визита в Москву оккупанты совершили массированный ракетный удар по Украине, выпустив в частности ракеты по детской больнице "Охматдет".

Зеленский раскритиковал встречу Моди с Путиным, назвав ее "сокрушительным ударом по мирным усилиям". "Удручающе видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии обнимается с самым известным преступником в мире в Москве", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, МИД Индии вызвало посла Украины из-за высказывания Зеленского по поводу визита премьер-министра Нарендры Моди в Москву. Также Индия отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по культуре.

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