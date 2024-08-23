Премьер-министр Индии прибыл с визитом в Украину

В Киев 23 августа, в День флага Украины, прибыл с первым официальным визитом премьер-министр Индии Нарендра Моди. В программе визита – переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и подписание нескольких межгосударственных соглашений.

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Об этом сообщает The Times of India. Этот визит, как ожидается, станет возможностью для Украины обсудить роль Индии в восстановлении мира и шанс склонить одну из ключевых стран Глобального Юга на свою сторону.

"Премьер-министр Нарендра Моди в пятницу прибыл в Украину с историческим визитом в страну, охваченную войной, во время которого он, как ожидается, поделится с украинским лидером перспективами мирного разрешения текущего конфликта. Моди посещает Украину по приглашению президента Владимира Зеленского ", – говорится в сообщении.

По данным телеканала NDTV, в Киев Моди добирался из Польши по железной дороге. Визит проходит в "строгих условиях безопасности", вместе с премьером Индии в Украину прибыли советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

Сам Моди декларирует одной из ключевых целей визита "обмен мнениями о мирном урегулировании" российско-украинской войны.

"Я с нетерпением жду возможности продолжить предыдущие беседы с президентом [Владимиром] Зеленским об укреплении двустороннего сотрудничества и обменяться мнениями о мирном урегулировании продолжающегося конфликта в Украине. Как друзья и партнеры мы надеемся на скорейшее восстановление мира и стабильности в регионе", — цитирует пресс-служба премьер-министра Индии, его заявление, сделанное накануне.

В то же время, Украина заинтересована в помощи Индии в возвращении похищенных Россией украинских детей и депортированных на территорию РФ взрослых граждан нашей страны.

В Киеве, как рассказывала The Times of India народная депутат Лариса Билозир, рассчитывают также на присоединение Индии к процессу возвращения тел пропавших украинцев, обеспечения продовольственной безопасности и достижения справедливого мира.

Издание добавляет, что премьер-министр Индии прибыл в Киев впервые после провозглашения независимости Украины в 1991 году.

Также у сети появились кадры с кортежем индийской делегации в Киеве.

У гостиницы Hyatt Regency в украинской столице собрались представители индийской диаспоры. Там Моди встречается с соотечественниками.

По данным The Times of India, в ходе визита премьер-министр Индии посетит Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, в частности, увидит мультимедийный "Мартиролог погибших в боях за независимость".

"Здесь премьер-министр почтит память детей Украины, жизни которых забрало полномасштабное российское вторжение", – говорится в сообщении.

Новость дополняется

Еще перед поездкой в Украину, в среду, 21 августа, Моди призвал к "восстановлению мира" и заявил, что планирует обсудить с президентом Владимиром Зеленским "перспективы мирного урегулирования конфликта в Украине", а также "углубление индийско-украинской дружбы". В частности, по официальным сообщениям с обеих сторон, Индия и Украина стремятся к "укреплению экономических связей и сотрудничеству в оборонной, научной и технологической сферах".

Интересно, что этому визиту предшествовал дипломатический скандал между Украиной и Индией. Когда Россия атаковала ракетами НДСЛ "Охматдет", Моди как раз находился с визитом в Москве, и Кремль публиковал кадры теплых объятий индийского премьера с кровавым российским диктатором Владимиром Путиным.

На это отреагировал президент Зеленский, публично выразивший возмущение объятиями Моди с убийцей украинских детей. Он назвал встречу главы индийского правительства "большим разочарованием" и "сокрушительным ударом по мирным усилиям".

В ответ МИД Индии вызвал украинского посла, чтобы выразить возмущение заявлением украинского президента.

Индия продолжает декларировать "нейтралитет" в вопросе российско-украинской войны. Нью-Дели называет российскую полномасштабную вооруженную агрессию России "конфликтом", она не вводила санкций против РФ, наоборот – наращивает "экономическую дружбу" с агрессором и закупает российскую нефть по сниженным ценам.

И визит Моди в Киев, как считают западные аналитики, опрошенные агентством Associated Press, Украина может попробовать использовать, чтобы если не склонить Индию на свою сторону, то хотя бы добиться реального нейтралитета вместо декларируемого. В то же время Индия этим визитом "старается уравновесить ситуацию" после обвинений в "расположении к России", говорят эксперты.

"Визит Моди в определенной степени призван показать, что стратегическая ориентация Нью-Дели остается внеблоковой, и таким образом сохранить баланс в его внешней политике", – убежден Дерек Гроссман, индийско-тихоокеанский аналитик корпорации RAND.

По мнению аналитиков, Зеленский вряд ли поднимет тему встречи Моди с Путиным, по крайней мере, публично. Но визит Моди в Москву и индийско-российские отношения будут "сильным оттенком" его поездки в Украину, даже если об этом прямо не упоминается в публичных заявлениях, считает эксперт Chatham House Читидж Баджпаи.

После начала полномасштабной агрессии РФ против Украины Индия воздерживается от голосований в ООН против Москвы, она стала одним из ключевых торговых партнеров РФ в условиях мощного санкционного давления из-за вторжения в наше государство. Речь идет не только о российской нефти, хотя она составляет более 40% всего импорта нефти в Индию, но и о сотрудничестве в обороне: около 60% вооружений индийской армии произведено в РФ.

Всего товарооборот между РФ и Индией в 2023-2024 финансовом году достиг почти 65 млрд долларов.

Двусторонняя торговля между Индией и Украиной до начала полномасштабного вторжения держалась на уровне около 3 млрд долларов.

Напомним, в преддверии визита Моди OBOZ.UA проанализировал предпосылки и возможные последствия этого события. Также мы писали о возможных целях, которых стремится достичь в ходе переговоров каждая из сторон.