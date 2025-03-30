Премьер Дании Фредериксен посетит Гренландию: что известно о целях визита

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен готовится к важному визиту в Гренландию, который запланирован на 2 апреля. Поездка продлится три дня, и ее главная цель – укрепление связей между двумя странами на фоне геополитического напряжения, вызванного заявлениями США о стратегическом значении острова.

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Об этом сообщает Bloomberg. Фредериксен встретится с премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном и представителями местного правительства. Дания хочет подтвердить свою преданность сотрудничеству с автономным регионом, поскольку Вашингтон все активнее демонстрирует интерес к этому арктическому острову.

Недавно вице-президент США Дж. Д. Вэнс посетил американскую военную базу на северо-западе Гренландии, где раскритиковал политику Дании по поводу острова и вновь напомнил о заявлениях Дональда Трампа о его стратегической важности для США.

Однако большинство жителей Гренландии не поддерживают идею присоединения к США и настаивают на своем пути развития.

"Я испытываю глубокое уважение к тому, как гренландский народ и гренландские политики справляются с огромным давлением на Гренландию. Ситуация требует единства политических партий, стран Содружества и сотрудничества на серьезной и равноправной основе", – отметила Фредериксен.

Гренландия формально является частью Королевства Дания, однако с 1979 года имеет собственное правительство. Многие местные политические силы стремятся к полной независимости, хотя расходятся во взглядах на сроки ее достижения.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также выступила против планов США по арктическому острову, заявив, что Гренландия "заслуживает партнеров, которые уважают ее и относятся к ней как к равным".

Мы твердо стоим на стороне Гренландии и Дании. Мы решительно поддерживаем их суверенитет и территориальную целостность, а также их право определять свой курс", – заявила она.

Напомним: президент США Дональд Трамп считает, что аннексия датского острова нужна Вашингтону ради международной безопасности. Он признал, что для него не главное, хотят ли люди из Гренландии стать американцами; такое "присоединение" необходимо, и задача США – убедить население в этом.

Как писал OBOZ.UA, недавно в Гренландии четыре из пяти победивших на выборах партий создали коалицию и, таким образом, занялись формированием нового правительства. Как указано в коалиционном соглашении, партии "вместе выступают за безопасную и свободную развивающуюся Гренландию", а главное лозунгом новой коалиции – Гренландия принадлежит местным жителям.

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