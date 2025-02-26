Все заявления Трампа преследуют конкретную политическую цель, но оккупанту нельзя доверять – он понимает только язык силы. Интервью с Мережко

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Россией по "завершению украинского "конфликта" продвигаются очень хорошо". Трамп уже долгое время дает понять, что предпочитает вежливый разговор с РФ и ее диктатором Путиным. Его помощники уже говорят об экономическом сотрудничестве с Москвой и скорой отмене санкций. Дошло до того, что Совет Безопасности ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, без критики в адрес РФ и обвинений в том, что она "агрессор".

Видео дня

Относительно Украины и президента Владимира Зеленского у Трампа совсем другая риторика. Из двух вариантов для продвижения переговоров – давить на Москву или давить на Киев – похоже, Трампа выбрал второй.

Своим мнением по поводу нынешнего состояния двусторонних отношений между Украиной и США в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

– На четвертый год полномасштабного вторжения России Украина, похоже, испытывает значительные проблемы в коммуникации с президентом США Дональдом Трампом, риторика которого по отношению к нашей стране и украинскому президенту за последнее время изменилась кардинальным образом. Реплика президента Украины Владимира Зеленского о том, что Трамп находится в ловушке созданного Кремлем "дезинформационного пузыря", лишь усугубила ссору. Ответ Трампа стал еще более зловещим. "Зеленскому лучше двигаться быстрее. У него не останется страны", – предупредил он. Собственно, ваше видение того, что сейчас происходит в двусторонних отношениях между Украиной и США?

– Я не считаю, что нынешняя ситуация слишком критична. Даже между близкими друзьями, между союзниками могут быть какие-то недоразумения, разные взгляды и разные точки зрения. Это нормальное явление. Главный вопрос в том, как разрешать существующие недоразумения.

Первый вариант – углублять этот кризис, делая недостаточно продуманные эмоциональные заявления, которые будут закручивать спираль взаимонепонимания. Конечно, это не слишком мудрый подход с точки зрения практической политики. Второй вариант состоит в том, чтобы использовать этот кризис, сделать из него некий конструктив. Я считаю, что этим и занимается украинская дипломатия.

Урок, который мы должны извлечь из этого кризиса, заключается в том, что нужно, чтобы между президентом США и президентом Украины была постоянная коммуникация. Нельзя оставлять такие важные, сложные отношения, которые есть между Украиной и Штатами, на произвол судьбы. Для меня это ключевой вопрос. Чем больше президенты будут встречаться, чем больше будет саммитов, тем меньше вероятность возникновения таких кризисов и недоразумений. И мы видим, что как только Украина начинает объяснять свою позицию, тогда такие нарративы исчезают.

Есть еще один аспект, на который следует обратить внимание. Сейчас следует понимать интересы в данном случае Трампа и его команды. Он пытается любым способом подчеркнуть разницу между собственной политикой и экс-президентом США Джо Байденом. В данном случае Трамп пытается представить себя как миротворца. Стремится показать, что Байден не справился с российской агрессией против Украины, а он блестящий игрок, если речь идет о заключении соглашений. Что он может уладить мастерски любой конфликт и в том числе может решить вопрос войны России против Украины. Вопрос в том, что это не совсем реально ввиду одной очень простой причины. Это причина – Путин, его ультимативная позиция, маниакальное желание уничтожить Украину. Российский диктатор не заинтересован ни в настоящем мире, ни в перемирии, которое позволило бы обеспечить безопасность Украины. Он хочет создать условия для дальнейшего уничтожения Украины. Это цель всей его политической карьеры и всей его жизни. Путин поставил на карту все. Поэтому по определению достичь компромисса, мира или перемирия с таким человеком, который по сути своей является современным Гитлером, просто невозможно.

По моему мнению, Трамп уже начал это осознавать, но все равно он должен как-то, знаете, постараться затянуть Путина за стол для переговоров. Хотя бы продемонстрировать своим избирателям, что он что-то пытается сделать, вне зависимости от того, каков будет результат. Происходит этакая политическая игра. То есть те заявления, которые делает Трамп, рассчитаны на Путина и имеют конкретную политическую цель – заставить или привлечь диктатора, чтобы он сел за стол переговоров. И это следует понимать, когда мы анализируем заявления американского президента. Даже западные обозреватели говорят, что нельзя трактовать заявления Трампа буквально.

– То есть вы считаете, что все эти личные оскорбления, идущие в адрес президента Украины, в адрес нашей страны, это для того, чтобы Путин сел за стол переговоров? Кроме того, новая администрация президента США впервые после начала войны солидаризировалась с Россией, выступив против резолюции, подготовленной европейскими странами и Украиной на годовщину вторжения. Вашингтон в Совбезе ООН продвинул текст собственной резолюции, где РФ не является агрессором, где война называется "конфликтом", без критики в адрес РФ. Как все это воспринимать дипломатично?

– Дело в том, что Трамп является определенной политической объективной реальностью для нас, от которой мы зависим. Он президент страны, от которой зависит в значительной степени наша безопасность и даже наше выживание. И мы не можем игнорировать эту действительность. Поэтому, когда делаются какие-то недопустимые заявления или какие-то шаги, направленные против наших интересов, против нашей позиции, мы, безусловно, должны реагировать на это. Но учитывая, что в значительной степени мы зависим от Соединенных Штатов, нам нужно делать это очень терпеливо, дипломатично, но все же с чувством собственного достоинства. То есть делать так, чтобы, знаете ли, не навредить. Это о том, что я говорил. Если возникает такой кризис, то очень многое зависит от нашей реакции, которая не должна приводить к эскалации, к усилению, углублению этого кризиса в двусторонних отношениях.

– Спецпредставитель Трампа Стивен Виткофф, который на сегодняшний день является основным доверенным лицом Трампа в общении с российским диктатором Путиным, накануне заявил, что проект "стамбульских договоренностей" в 2022 году, "может быть взят за основу в украинском урегулировании". Вновь видим совпадение российско-американских позиций, ведь эти "договоренности" проталкивает и Москва.

– Да, переговоры в Стамбуле происходили, но не было достигнуто какого-то понимания и каких-либо договоренностей. Потому что есть такой принцип – ни о чем не договорено, пока не договорено обо всем. Да, в Стамбуле были проекты, были предложения, их обсуждение, но не был достигнут результат. Поэтому это уже не соответствует действительности, что есть какие-то "стамбульские договоренности". Их нет в природе. Это самое важное. Поэтому опираться на то, чего не существует, я не вижу смысла.

– Опять же Виткофф заявил о уступках с обеих сторон. "Это то, что президент Трамп делает лучше всего. Он дает понять, что путь к миру – это уступки и достижения консенсуса. И я думаю, вы увидите здесь очень успешный результат", – заявил Виткофф. Пока ничего с российской стороны не озвучивается в этом направлении. На что может пойти Путин и уйдет ли?

– Что касается уступок, то в дипломатии это нормальное явление. Но здесь речь идет не просто о дипломатии, а о преступлениях агрессии и аннексии. На мой взгляд, как юриста международника, нужно иметь определенные рамки, в которых ведутся переговоры и в которых осуществляются такие уступки. И этими рамками есть международное право. В частности, основополагающие принципы международного права, отраженные, например, в уставе Организации Объединенных Наций.

За границей меня очень часто спрашивают журналисты, на какие уступки может пойти Украина. У меня нет ответа. Я знаю, что для нас те красные линии, по поводу которых уступки невозможны. Это действительно территориальная целостность и, во-вторых, гарантия нашей безопасности. Самая реальная гарантия нашей безопасности – членство в НАТО. Все остальное может обсуждаться, мне кажется, но опять же, чтобы это не нарушало нашу Конституцию и международное право.

Что касается россиян, то они не знают в принципе такого понятия, как компромисс, как взаимные уступки, как переговоры. Совершенно. Они не ведут переговоры, а используют их как инструмент как орудия войны. С ними можно говорить только на языке силы. Все остальное они не понимают. Поэтому здесь наивно просто говорить о том, что могут быть с обеих сторон какие-либо уступки.

Я бы рекомендовал тем, кто с американской стороны хочет вести переговоры с Путиным, просто почитать воспоминания экс-президента США Ричарда Никсона, ведущего переговоры с Советским Союзом. И из них очень четко следует бесперспективность ведения настоящих переговоров с россиянами, тогда еще с Союзом. Никсон об этом очень ясно сказал в одном из интервью. Когда его спросили, можно ли доверять россиянам, он ответил, что нет, потому что россияне лжецы и мошенники. И Никсон добавил, что они соблюдают соглашение только тогда, когда это явно в их интересах.

Перед нами стоит простой вопрос, а что же в интересах россиян? На какую сделку они могут согласиться и соблюдать? Ответ очень прост. Это соглашение, которое позволит им разрушить Украину и захватить рано или поздно всю страну. Вот и все. И это нужно четко понимать и не питать никаких иллюзий. Поэтому, на мой взгляд, даже переговоры с россиянами бесперспективны.

На Россию нужно давить с помощью санкций, давить посредством предоставления Украине большего количества и качества современного оружия. Это единственное, что может заставить россиян действовать в соответствии с международным правом.

– Что касается давления, о котором вы сказали и собственно о судьбе санкций против РФ. Опять же, тот же спецпредставитель Трампа Виткофф заявляет, что США рассчитывают, что американский бизнес сможет вернуться в РФ сразу же при достижении договоренностей по Украине. То есть Россия – оккупант, она будет продолжать оккупировать украинские территории, но американцы уже готовы снять санкции, по крайней мере, со своей стороны, и вести с ними бизнес.

– Что касается этого заявления, то я бы сказал так, что, возможно, все же речь идет об определенном поощрении, опять же, со стороны администрации Трампа, как-то привлечь россиян, Путина к ведению переговоров. Что ему говорят так, что если вы согласитесь на достижение какой-то договоренности, то тогда, как поощрение, знаете, как морковка, такой пряник, вы получите снятие санкций. При этом есть одно но. Американцы медленно снимают свои санкции. Например, поправка Джексона-Веника в отношении СССР–РФ в закон о торговле США, ограничивающий торговлю со странами социалистического блока, была принята еще в 1974 году, а снята аж в 2012. Поэтому и в нынешнем варианте снятие антироссийских санкций может длиться даже не годы, а десятилетия. Во-вторых, санкции можно снимать только тогда, когда является реакцией с точки зрения международного права, то есть, когда будет прекращение нарушения и, во-вторых, будет ответственность за это нарушение. До ответственности России и ее руководства за военную агрессию против Украины еще очень далеко. РФ должна прежде всего остановить агрессию, вернуть оккупированную территорию, включая безусловно, с Крымом, оплатить репарации, понести международную правовую ответственность, в том числе материальную, перед жертвой преступления – Украиной. Только после этого можно говорить о прекращении санкций. Это логика международного права.