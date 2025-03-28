'Предстоит много работы': Рубио ответил, когда ожидать переговоров США и России на высоком уровне

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что пока рано говорить о переговорах между Америкой и Россией на высоком уровне. Сейчас в Вашингтоне оценивают реакцию Москвы на их усилия по прекращению войны в Украине.

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Об этом Рубио заявил, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Barrons. Политик отметил что нужно "достичь большего прогресса на техническом уровне".

"Предстоит много работы с обеими сторонами, особенно с российской стороной, с которой мы не общались годами", – подчеркнул госсекретарь США.

На вопрос сколько времени понадобится для достижения прогресса, Рубио ответил, что не все зависит от Соединенных Штатов.

"Я просто не могу поставить временные рамки, потому что это не зависит от нас", – объяснил он.

Напомним, ранее помощник главы Кремля Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что США и Россия обсуждают тему подготовки возможной встречи Дональда Трампа и кремлевского диктатора, но конкретики о возможных контактах пока нет. Сейчас Москва и Вашингтон взаимодействуют на других уровнях.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Марко Рубио заявил, что война, начатая Россией в Украине, якобы никогда не сможет завершиться военным путем. По его словам, окончить боевые действия сможет только глава Белого дома Дональд Трамп.

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