Зеленский впервые ответил на слухи о возможной отставке министра обороны Резникова

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал возможность отставки с должности министра обороны Алексея Резникова. Так, лидер государства заявил, что говорить по этой теме он будет в том случае, когда будет подписан соответствующий указ об отставке.

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Об этом президент высказался 23 августа во время встречи со СМИ, сообщает OBOZREVATEL. Слухи о возможной отставке министра уже несколько месяцев ведутся в медийных и политических кругах.

"Я готов комментировать любые кадровые решения в нашем государстве после того, как будут подписаны мной соответствующие указы", – заявил президент.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что готов уйти в отставку с должности главы оборонного ведомства. Однако сделать это сможет только после победы в войне с Россией.

Также ранее главу Министерства обороны Алексея Резникова призвали уйти в отставку на фоне скандалов в ведомстве по закупке продуктов для военных. Сам он признал, что министерство с начала войны так и не смогло организовать закупку обеспечения для Вооруженных сил Украины через систему ProZorro.