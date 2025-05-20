Предполагается размещение перехватчиков в космосе: Трамп рассказал о новой американской системе ПРО Golden Dome

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп официально объявил, что определился с архитектурным проектом системы противоракетной обороны Golden Dome для защиты США от внешних угроз. Выбранный (один из трех предложенных) проект "Золотого купола" будет включать 25 миллиардов долларов на начало строительства системы ПРО, а общая стоимость проекта составит около 175 миллиардов долларов.

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Проект ПРО Golden Dome Трамп обнародовал в Белом Доме вместе с министром обороны Питом Хэгсетом. Отдельно американский лидер обратился к законодателям США с предложением "как можно быстрее" согласовать бюджет развития системы ПРО.

"Новая" система ПРО отличается от действующей в стране системы двумя элементами. Во-первых, предполагается размещение перехватчиков ракет в космосе – и это действительно станет новацией для аналогичных в мире систем ПРО. Во-вторых, будет введена единая система управления для всех компонентов ПРО.

"Сегодня я рад объявить, что мы официально выбрали архитектуру для этой современной системы, которая будет разворачивать технологии следующего поколения на суше, море и в космосе, включая космические датчики и перехватчики", – объявил американский президент в Овальном кабинете.

Трамп заявил, что проект должен быть "полностью функциональным до конца моего срока", то есть до января 2028 года. Он отметил, что система будет базироваться на военных территориях США в Аляске, Флориде, Джорджии и Индиане, и кроме Пентагона в развитии ПРО примут участие еще несколько пока не названных американских оборонных и технологических компаний.

По словам Трампа, Канада хочет быть вовлеченной в проект, соответственно "США хотят помочь Канаде всем, чем смогут".

"После полного строительства "Золотой купол" сможет перехватывать ракеты, даже если они будут запущены из других уголков мира и даже если они будут запущены из космоса. У нас будет лучшая система, которую когда-либо создавали", – пообещал он.

Трамп несколько раз подчеркнул, что идея создания ПРО "Золотой купол" – это его собственная идея, предложенная военному руководству США.

"Я предложил это, и все они сказали: "Нам нравится эта идея, сэр". Только так и должно быть, не так ли? Но они, военные этого хотят", – сказал он.

Обращаясь к Конгрессу с просьбой профинансировать создание современной системы ПРО "Золотой купол", президент признался, что его новая "собственная идея" на самом деле не его собственная и не новая.

"Все это (частично) сделано в США. Рональд Рейган хотел сделать это давно, но для этого не было подходящих технологий, даже близко не было. Но теперь у нас есть эти технологии. Они на самом деле невероятные. И они есть в других местах, в Израиле, и других. И Соединенные Штаты также должны их иметь", – пояснил Трамп законодателям.

Хотя Трамп не назвал "частную технологическую компанию", которая будет вместе с Пентагоном развивать систему ПРО, СМИ США считают, что "SpaceX Илона Маска претендуют на самые выгодные контракты, связанные с этой системой".

Также считается, что возглавит как развитие, так затем и командование единой системой ПРО глава департамента космических операций Космических сил США, генерал Майкл А. Хетлайн.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп приказал создать в стране указанную систему противоракетной обороны, похожую на израильский "Железный купол", но с дополнительными функциональными возможностями, еще в первую неделю на посту президента.

Сейчас военные США активно работают над совершенствованием системы противовоздушной и противоракетной обороны "Золотой купол", стремясь увеличить ее автономность с помощью искусственного интеллекта. Это должно позволить уменьшить количество персонала, необходимого для управления системой, и повысить эффективность ее работы.

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