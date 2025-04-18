Предложенное Вашингтоном мирное соглашение предполагает оставить оккупированные украинские территории под контролем Москвы – Bloomberg

США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включающих перечень условий прекращения боевых действий. Администрация Трампа предлагает покинуть оккупированные территории России и не приглашать Украину в НАТО.

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Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на анонимных европейских чиновников, знакомых с этим вопросом. По их словам, США также предлагают ослабить санкции против Москвы в случае продолжительного прекращения огня.

По словам чиновников, на которых ссылается издание, этот план был озвучен во время переговоров американской делегации под председательством госсекретаря Марка Рубио с европейскими чиновниками в Париже 17 апреля.

Собеседники Bloomberg отмечают, что предложение США фактически заморозит войну, а украинские территории, которые сейчас оккупированы Россией, останутся под контролем Кремля.

Один из чиновников заявил, что этот план, который необходимо дополнительно обсудить с Киевом, не будет окончательным урегулированием и что европейские союзники не признают оккупированные территории российскими.

Чиновники также подчеркнули, что переговоры вообще будут безрезультатными, если Кремль не согласится прекратить боевые действия, и что предоставление Украине гарантий безопасности для обеспечения любого соглашения крайне важно.

Напомним, что 17 апреля госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Виткофф прибыли в Париж.

В этот же день состоялась встреча представителей Украины и коалиции решительных, которая прошла в Елисейском дворце. Украину представляли Ермак, Сибига и Умеров, а от коалиции решительных были представители Британии, Германии и Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио предположил, что США могут выйти из переговоров о мире в Украине, если в "ближайшие дни" в администрации президента Дональда Трампа решат, что мир в нашем государстве "невозможен". При этом Рубио подчеркнул, что "у Соединенных Штатов есть другие приоритеты".

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