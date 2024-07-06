Правящая партия Нидерландов решила присоединиться в Европарламенте к альянсу Орбана

Ультраправа Партия свободы ( PVV, Нидерланды ) Герта Уилдерса присоединится в Европарламенте к новому альянсу, возглавляемому премьером Венгрии Виктором Орбаном. При этом политик заявил о поддержке Украины.

Видео дня

Об этом сообщил лидер партии в X (Twitter). PVV является правящей в Нидерландах.

По словам Вилдерса, его партия хочет объединить силы в Европарламенте, потому с гордостью присоединится к "Альянсу партриотов".

Напомним, что 2 июля в Нидерландах приняло присягу новое правительство во главе с ультраправым популистом Гертом Уилдерсом. "Партия свободы" получила основное место в правительстве страны.

"Мы – патриоты PVV, мы любим нашу нацию. Сильную и суверенную. Противостоим нелегальной иммиграции. Мы защищаем мир и свободу. И поддерживаем Украину. Мы защищаем наше христианское наследие. И наши семьи", – отметил Вилдерс.

Между тем, новый премьер-министр Нидерландов Дик Схоф также пообещал продолжать финансовую, военную и политическую поддержку Украины.

Напомним, что Виктор Орбан 5 июля прибыл "с мирной миссией" в столицу страны-агрессора РФ Москвы. На встречу политика с российским диктатором Владимиром Путиным через несколько дней после того, как он был в Киеве и призвал к прекращению огня перед переговорами, отреагировали в МИД Украины.

Во время встречи российский диктатор напомнил о своем ультиматуме относительно начала переговоров с Украиной. В то же время, Виктор Орбан после публичной части встречи с Путиным опубликовал в сети фотографию с надписью о необходимости действовать ради мира.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, комментируя визит Орбана, заявила, что ни одно умиротворение не способно остановить агрессивную войну российского диктатора Владимира Путина против Украины.

– Премьер-министр Чехии Петр Фиала прокомментировал визит своего венгерского коллеги Виктора Орбана в столицу государства-террориста России Москву. Он заявил, что у политика нет мандата вести переговоры от имени Евросоюза с диктатором Владимиром Путиным.

– А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Виктор Орбан должен рассказать о результатах своего визита в Москву на саммите Альянса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!