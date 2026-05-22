'Позиция Украины стала значительно сильнее': Зеленский сообщил партнерам об освобождении 590 км территории с начала года. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский 22 мая заявил, что с начала 2026 года украинские силы освободили 590 квадратных километров территории.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам после переговоров с европейскими лидерами. Зеленский сообщил, что провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом в формате Е3–Украина.

По словам президента, стороны обсудили вопросы дипломатии, безопасности и координации с американской стороной. "Все партнеры отмечают, что позиция Украины значительно сильнее – как на поле боя, так и в нашей дальнобойности", – сказал Зеленский.

Более сильные позиции

Президент заявил, что украинские военные демонстрируют лучшие результаты, чем в предыдущие годы. Он поблагодарил партнеров за поддержку и высокую оценку действий украинских защитников.

"Действительно, украинские позиции сильнее сейчас, чем в предыдущие годы. С начала года 590 километров нашей территории освобождено и под контролем. Тенденция – точно не в интересах оккупанта", – подчеркнул глава государства.

Также Зеленский добавил, что Украина продолжает увеличивать показатели уничтожения российского личного состава. По его словам, это вместе с санкциями усиливает давление на Россию и "принуждает Россию к выбору дипломатии".

Обмен данными

Отдельную часть переговоров стороны посвятили вопросам безопасности в Европе. Зеленский сообщил, что проинформировал лидеров о российских планах в отношении Украины, Беларуси и других направлений.

"Все, что касается их политических и военных намерений, отслеживаем. Наши команды уровня разведок более подробно обменяются имеющейся информацией", – сказал президент.

Кроме того, участники разговора обсудили контакты с американской стороной и дальнейшие дипломатические шаги. "Делаем все, чтобы настоящий мир был. Слава Украине!" – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

С начала полномасштабного вторжения России украинские дроны-камикадзе атаковали не менее 24 из 33 российских НПЗ, мощностью более 1 млн тонн нефти в год. В то же время среди всех крупных комплексов под удары пока не попали только два – Омский и Ангарский НПЗ за Уралом.

В Американском институте изучения войны (ISW) заявили, что украинские удары по НПЗ подрывают способность России заработать на нефти. Остановить или приостановить работу в результате атак Вооруженных сил Украины уже были вынуждены крупнейшие НПЗ, которые производят примерно 30% российского бензина и около 25% дизтоплива.

