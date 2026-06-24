"Позиция Украины очень взвешенная": в МИД заявили, что пытаются "сгладить острые углы" в отношениях с Польшей

В настоящее время между Украиной и Польшей наблюдается "настоящий кризис в отношениях". Как бы то ни было, Киев выступает за поддержание диалога с Варшавой, а также за "снижение эмоциональной напряженности" и "сглаживание острых углов" в двусторонних отношениях между странами.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Он подчеркнул, что дипломатические контакты между странами продолжаются на постоянной основе.

Настоящий кризис

"Это кризис в отношениях. То есть нужно называть вещи своими именами – это полноценный кризис в отношениях. И не Украина была поводом для этого кризиса. Это также важно зафиксировать", – сказал пресс-секретарь МИД в эфире украинских телеканалов.

По его словам, в настоящее время информационное пространство переполнено резкими и эмоциональными заголовками, тем не менее спокойная дипломатическая работа между сторонами "продолжается", и"по дипломатическим каналам обе страны постоянно поддерживают связь".

Проигрывают все

Георгий Тихий отдельно напомнил один из последних комментариев президента Владимира Зеленского по поводу украинско-польских отношений.

"Посмотрите на реакцию президента Украины. Она на самом деле очень мудрая, правильная и взвешенная. Президент в своих заявлениях повсюду подчеркивает, что ситуация, по сути, разогнанна искусственно. Но ведь сегодня у нас идет война в Европе, об этом нельзя забывать. Если мы на фоне этой войны погрузимся в выяснение отношений между собой, просто проиграют все", – напомнил Тихий.

Задача дипломатии

По его словам, в текущем кризисе виновата "прежде всего позиция президента Польши", но "не следует отождествлять её ни с позицией Польши в целом, ни с позицией польского общества".

Так или иначе, это "задача дипломатии – урегулировать кризисные ситуации, возникающие в отношениях", отметил представитель МИД.

"Мы работаем над тем, чтобы сгладить все эти острые углы и эмоции. Украинская позиция очень взвешенная. Мы – за диалог. В том числе по сложным вопросам исторического прошлого", – подчеркнул пресс-секретарь МИД.

О чём идёт речь

Вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь УПА. Поляк также заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

После такого шага глава МИД Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар и глава Офиса президента Кирилл Буданов объявили, что также вернут выданные им польские награды.

В поддержку действующего президента выступили второй, третий и пятый президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (первый уже скончался, а четвертый, беглый президент Янукович, такой награды не имел).

Сам Владимир Зеленский отослал свой орден Навроцкому по почте.

Как сообщал OBOZ.UA, отношения между украинцами и поляками за последние годы претерпели серьезные изменения. На смену безусловной солидарности первых месяцев полномасштабной войны пришел период взаимного охлаждения. Причём со стороны польского общества эта тенденция выражена гораздо ярче, ведь украинцы продолжают относиться к полякам гораздо более дружелюбно, чем они к нам. Об этом свидетельствуют результаты последнего социологического исследования.

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