'Позиция Европы сегодня определяет ее безопасность завтра': Зеленский провел переговоры с премьер-министром Хорватии

Президент Украины Владимир Зеленский 21 февраля провел телефонный разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Во время разговора глава государства поблагодарил главу хорватского правительства за поддержку, которую оказывает его страна Украине, а также за недавнее решение о новом пакете военной помощи.

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В то же время Зеленский отметил, что позиция Европы сегодня определит ее безопасность в будущем. Подробности разговора сообщил сам президент.

"Провел хороший разговор с Премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем и поблагодарил его за поддержку Украины со стороны Хорватии и недавнее решение о новом пакете военной помощи", – отметил Зеленский.

Он также отметил позицию Хорватии по поводу необходимости четких гарантий безопасности для Украины на фоне возможного прекращения огня.

"Важно сохранять общее понимание текущих событий. Обсудили следующие шаги и совместные планы на ближайшее будущее. Позиция Европы сегодня определяет ее безопасность завтра. Нам всем нужен крепкий и длительный мир. Ценим твердую позицию Хорватии, что прекращение огня невозможно без четких гарантий безопасности. Спасибо за поддержку", – подчеркнул президент.

Напомним, ранее премьер Хорватии объявил о подготовке нового пакета военно-технической помощи Украине.

А на Всемирном экономическом форуме в Давосе в конце января Пленкович упомянул об Украине в контексте расширения ЕС, отметив, что российская агрессия запустила процесс изменения этого экономического блока.

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