Повлияла на войну: Зеленский назвал большую ошибку Украины в начале независимости

Президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент страна-агрессор Россия имеет преимущество в количестве оружия. Речь идет о ракетах, дронах и артиллерии.

Однако одна из главных проблем Украины сейчас заключается в нехватке систем противовоздушной обороны. Об этом глава государства рассказал в интервью Axios.

Большинство систем ПВО распродали

По словам Зеленского, на данном этапе войны Украина не может сравниться с российской армией по количеству вооружения. При этом главная проблема нашей страны заключается в недостаточном количестве систем противовоздушной обороны.

"У нас не хватает оружия. У нас не хватает много чего. Мы не можем сравниться с ними (россиянами. – Ред.) по количеству оружия, дронов, артиллерии и ракет. И самая большая проблема – у нас недостаточно противовоздушной обороны. Насчет ПВО вы должны знать, что это большая ошибка Украины, большая ошибка в самом начале нашей независимости. Мы имели от Советского Союза не только ядерное оружие. Да, было ошибкой отдавать его, но сейчас не о ядерном оружии", – сказал Зеленский.

Президент объяснил, что в первые годи независимости Украина располагала 250 системами противовоздушной обороны, которые достались стране в наследство от Советского Союза. По его словам, в начале его президентской каденции в Украине осталось всего 23 таких системы.

"У нас было 250 систем ПВО, это были С-300. Когда я стал президентом, у нас было 23 системы. У нас было еще меньше ракет к этим системам. Все было продано. Вот в чем проблема, это большая проблема", – заявил президент.

