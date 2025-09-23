'Мы думаем об этом': Эрдоган оценил, возможно ли скорое завершение войны в Украине

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган убежден в том, что агрессивная война России против Украины не закончится в ближайшее время. По его словам, сейчас обе стороны несут огромные потери.

Об этом турецкий президент рассказал в интервью телеканалу Fox News. Он добавил, что в экономическом плане Украина не способна конкурировать с агрессором.

Что сказал Эрдоган

"Я, честно говоря, не верю, что это произойдет (скорое окончание войны. – Ред.). Это не очень хорошая новость, и мы думаем об этом, и это тяжким грузом лежит на наших сердцах", – сказал Эрдоган.

Вместе с тем он высказал предположение, что Европа вряд ли сможет оказывать Киеву экономическую помощь вечно.

"Я верю, что она (помощь. – Ред.) будет продолжаться. И в то же время Соединенные Штаты – я не знаю, как долго продлится их поддержка. Я не могу это оценить", – подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган считает, что Европе и НАТО следует перенять турецкий подход в отношениях с Россией.

Его суть заключается в том, что Анкара поддерживает одновременно конструктивные контакты как с российским диктатором Владимиром Путиным, так и с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, по итогам переговоров Эрдогана с главой Кремля Путиным в Китае, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону, лидер Турции заявил, что лидеры Украины и РФ "пока не готовы" к встрече.

Как писал OBOZ.UA, ранее президент Турции был готов организовать саммит с участием лидеров Украины, США, России и Турции. Также политик подчеркнул, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность украинского государства.

