Турция может отказаться от нефти из России: чем Трамп готов подкупить Эрдогана

Турция может значительным образом повлиять на урегулирование войны в Украине – для этого она должна отказаться от закупок российской нефти, уверен президент США Дональд Трамп. Также он допустил возвращение Турции к программе американских истребителей F-35.

Видео дня

Об этом, как сообщает Bloomberg, Трамп заявил на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который прибыл в Белый дом с первым визитом за 6 лет. Его цель – перезагрузить отношения между странами, которые ухудшились при прошлой каденции Трампа.

Нефтяные требования США

На переговорах Дональд Трамп требовал от турецкого коллеги прекратить закупку нефти в России. "Я хотел бы, чтобы он прекратил покупать любую нефть в России, пока Россия продолжает агрессию против Украины", – заявил Трамп.

Это стало очередным примером того давления США на своих партнеров для сокращения закупок российских энергоносителей с целью уменьшить финансирование военной машины Кремля. Ранее на этой неделе он выступил с аналогичным требованием в адрес Евросоюза, а до того призвал к этому Индию и Китай – крупнейших потребителей российских нефти и газа.

Турция хочет американских самолетов

Ранее стало известно, что Эрдоган и Трамп обсудят возвращение Турции к программе истребителей F-35. Президент США сообщил, что по результатам встречи ограничения могут быть сняты "почти немедленно", а соответствующие решения могут достичь уже до конца дня. Впрочем обещаний предоставить "зеленый свет" Анкаре на закупку этих самолетов он не давал.

"Я думаю, что он успешно купит то, что хочет купить. Ему нужны определенные вещи, а нам нужны определенные вещи", – сказал Трамп накануне переговоров.

Из-за покупки Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400 в 2019 году Соединенные Штаты наложили санкции на оборонный сектор страны, а также исключили ее из программы разработки и поставки истребителей F-35. Тогда в Белом доме аргументировали невозможностью сосуществования F-35 и российских систем ЗРК, поскольку последние будут собирать разведывательные данные об американских самолетах.

И хотя в Анкаре не отказались от контракта на С-400, как того требует Вашингтон, турецкие власти надеются, что компромисс по развертыванию российских ЗРК откроет двери для закупки 40 F-35. Также сообщалось, что Трамп планирует обсудить с Турцией возможность продажи ей системы Patriot, которые являются альтернативой С-400.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее американский министр энергетики Крис Райт заверил в готовности США заменить весь российский газ и нефтепродукты, поступающий в Европу. По его словам, Соединенные Штаты имеют достаточно мощностей, чтобы удовлетворить и собственные потребности в энергоресурсах, и европейские.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!