Заявления Трампа.

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Мое субъективное мнение.

Если коротко.

Каждое его последующее империалистическое заявление типа Мексиканского Залива, Панамского Канала, Канады или Гренландии - ухудшает шансы Украины на справедливый мир.

Потому что это весы.

Если он собирается сдавать России интересы США в Украине, ему нужно продать американцам, что он действительно отстаивает интересы американцев по всему миру

И потопить измену Украины в многочисленных победах или попытках империалистических побед для собственного народа.

Люди любят ушами.

Американцы не исключение.

Он понимает, что скоро будет измена и его будут обвинять, что он не отстаивает интересы США в Украине.

И он ответит.

А американский залив.

А 51 штат.

А самый ближний в мире Остров на пути в Европу.

И все это для американцев более понятно и близко, чем Украина.

Потому.

Чем больше абсурдных пафосных и патриотических посягательств он делает ради величества Америки, тем хуже будет предательство интересов США в Украине.