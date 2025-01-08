Блог | Посягательство Трампа на новые территории: почему это пахнет предательством интересов США в Украине
Заявления Трампа.
Мое субъективное мнение.
Если коротко.
Каждое его последующее империалистическое заявление типа Мексиканского Залива, Панамского Канала, Канады или Гренландии - ухудшает шансы Украины на справедливый мир.
Потому что это весы.
Если он собирается сдавать России интересы США в Украине, ему нужно продать американцам, что он действительно отстаивает интересы американцев по всему миру
И потопить измену Украины в многочисленных победах или попытках империалистических побед для собственного народа.
Люди любят ушами.
Американцы не исключение.
Он понимает, что скоро будет измена и его будут обвинять, что он не отстаивает интересы США в Украине.
И он ответит.
А американский залив.
А 51 штат.
А самый ближний в мире Остров на пути в Европу.
И все это для американцев более понятно и близко, чем Украина.
Потому.
Чем больше абсурдных пафосных и патриотических посягательств он делает ради величества Америки, тем хуже будет предательство интересов США в Украине.