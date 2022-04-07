'Посмотрим, переживет ли он сегодняшнюю ночь': Арестович прокомментировал слова Пескова о приказе Путина сдать Киев

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Дмитрий Песков своим заявлением о том, что президент РФ Владимир Путин якобы лично отдал приказ своим войскам отступать от Киева, совершил чуть ли не диверсию. Но на самом деле это не "жест доброй воли" РФ, а скорее побег российской армии из региона.

Об этом Арестович сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным, опубликованном на YouTube 6 апреля. Он отметил, что Песков может и не пережить эту ночь, когда в РФ осознают, что произошло на самом деле (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Арестович напомнил, что сотни россиян в соцсетях гневно высказывались относительно того, что армии Путина пришлось уйти из Киевской и Черниговской областей.

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"Песков направил "любовь" всех россиян лично на Путина. Это вообще диверсия. Даже не знаю, переживет ли Песков эту ночь, если они посмотрят нашу беседу и осознают, что произошло. Десятки и сотни тысяч российских пользователей писали: "С*ки, что же вы сдали". А теперь оказывается, лично Путин в этом виноват. Или Песков с кем-то объединился и они решили все стрелы запустить в Путина", – сказал он.

Политик добавил, что произойдет простейший психологический перенос – россияне начнут думать, что десятки их солдат "положили" лично по приказу Путина.

"Отличная диверсия! Я похлопочу в Офисе, чтобы Пескову дали хотя бы "За мужество III степени". Это мужественный поступок, я бы даже сказал подвиг", – сказал советник главы ОП.

Он подчеркнул, что на самом российская армия была вынуждена сбежать из Киевщины под напором Вооруженных сил Украины.

"Это не очень похоже на жест доброй воли, это похоже на то, что им конкретно вломили люлей и они забрались, когда поняли, что стоять дальше и пытаться атаковать – это положить вообще все. А так в среднем на группировку потеряли 40%, а могли бы еще больше", – добавил Арестович.

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