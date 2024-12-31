Россия признала поражение ракетой ПВО азербайджанского гражданского самолёта. Произошло это не сразу, а после достаточно резких заявлений Алиева и публично озвученных требований. В украинском информационном пространстве, где усиливается склонность смотреть на мир в "чёрно-белом" свете президент Азербайджана вновь стал положительным персонажем, а для Кремля рисуют чуть ли не апокалиптические последствия.

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Реальность несколько иная. Последствия, кстати, будут. Они, возможно, напрямую будут касаться Украины. Но их характер вновь может не понравится части наших журналистов и граждан. Попробую описать один из сценариев и начну с повреждённого Россией силового кабеля, соединяющего Эстонию и Финляндию. (об этом, кстати, писал на днях).

Кратко первый тезис. Кабель EstLink 2 является одним из трёх подводных кабелей (другие два: EstLink и NordBalt), которые обеспечивали возможность поставок до 1,7 Гвт в энергосистему стран Балтии с АЭС Финляндии и Швеции. Ещё на один Гвт мощности упомянутые государства могут получить благодаря развитию инфраструктуры на польско-литовской границе. Всё это, помноженное на развитие собственной генерации, позволило балтийским государствам заявить о выходе из БРЭЛЛ (то есть отключению от российской энергосистемы). Выпадение одного из кабелей (а это 650 Мвт) создаёт проблему, но не обваливает систему) помним о двух других и перетоках из Польши. Но тут вопрос упирается в наличие ветра и температуру воздуха в регионе.

Пока связи с событиями в Украине не видно? Хорошо! Второй и третий тезисы.

С 1 января Украина перестаёт поставлять по своей ГТС российский газ европейским потребителям. Транзит останавливается. Логично. Но у части наших европейских соседей значительная доля генерации — газовая. И вполне логично, что вопрос транзита обсуждался ещё с лета. А в последние дни о нём вспомнили в связи с обменом резкими заявлениями между Зеленским и Фицо. Словаки пригрозили ограничить поставки электроэнергии.

Польша уже заявила, что она сможет компенсировать выпадающие объёмы". Теоретически это действительно возможно. Но тут давайте вспомним про EstLink 2 и необходимость поставок электроэнергии в страны Балтии. А это зарезервированная мощность в 650 Мвт (если не будет дополнительных повреждений и если будет хорошая (ветер и тепло) погода на балтийском побережье). А если нет? Запасы мощности польской энергосистемы не безграничны. То есть мы можем столкнуться с проблемой невозможности импорта в нужных объёмах.

Так причём тут сбитый самолёт и извинения Путина? Я уже говорил, что вопрос транзита обсуждался уже несколько месяцев. И одним из вариантов выхода из ситуации было заключение контрактов с азербайджанской SOCAR. Технически возможности прокачки есть (старый газопровод Баку-Махачкала, который далее соединяется с экспортной системой Газпрома). Вопрос упирался в наличие у Азербайджана свободных объёмов газа.

Кроме того, запускать "чужой" газ в "свою" трубу категорически не желал Газпром. Поэтому против такого варианта выступали как российские спикеры так и часть украинских (до политической пикировки по самолёту, напомню, Алиев в украинской прессе был, скорее "плохим" героем).

Поражение самолёта действительно было не запланированным. Но Россия подставилась и подставилась очень сильно. А Алиев сыграл тонко. Судите сами:

Взяв паузу и подождав множества версий от РФ, выступил с резким и однозначным заявлением;

При этом общий тон его выступлений позволял Кремлю выйти из проблемы. Но при определённых условиях. При этом официальные извинения со стороны Путина уже являются проблемой. Второй телефонный разговор состоялся, но заявлений Кремля "мы виноваты" не было. Это политически опасный для российского президента шаг. Альтернатива — выполнить другое требование Алиева — покарать виновных. И выполнить это подчёркнуто жёстко. В таком случае сработает схема "царь хороший-бояре плохие"

Но "наказание виновных" является, возможно, ещё более сложной задачей для Путина. Вроде бы ничего сверхординарного, если бы трагедия не произошла над Чечнёй. То есть требование наказать кого-то из ближайшего окружения Кадырова. Что Путин себе позволить не может. Тем более, что вероятный виновник уже награждён за "успешную защиту неба".

Таким образом, Алиев, не выходя на разрыв соглашений, подвесил Путина на растяжке. Есть два требование. Выполнение любого из них по отдельности несёт риски для Кремля. Выполнение обоих крайне сложно, поскольку риски кратно увеличиваются. Невыполнение обоих — уже внешнеполитические риски. И тут речь не столько и не только об Азербайджане, сколько о реакции Эрдогана. И тут помним:

нерешённую проблему баз в Сирии,

то что в Ливии Турция и РФ поддерживают разные стороны противостояния

Приход Турции со своим оружием (и своими военспецами) в Африку. В том числе в государства, которые РФ пытается сделать своими "базовыми" партнёрами — Буркина-Фасо, Нигер, Мали.

На этом фоне проблему проливов и торговых путей из Чёрного моря можно уже не упоминать.

Это означает, что Путин вынужден будет начинать торг. В котором будут фигурировать несколько вопросов:

Азербаджанский газ в трубе "Газпрома" и, как следствие, возможности транзита через Украину в страны ЕС. Причём Евросоюз в данном вопросе будет выступать скорее на стороне азербайджанского SOCAR.

Уступки России в вопросах начала реализации проектов газопроводов по дну Каспийского моря (напомню, что это давний процесс, который Кремль пытался всячески тормозить, начиная от договора про разграничение акватории, заканчивая педалированием вопросов безопасного судоходства). А это уже интересы Турции (с поставками газа на её территорию) и, собственно, стран Центральной Азии.

Грузинские проблемы. Ключевые нефте и газопроводы с территории Азербайджана в Турцию проходят через Грузию. Их безопасность и функционирование крайне важные темы для Анкары. Кроме того, Турция пытается расширить собственную сферу влияния. В том числе усилив свои позиции в Грузии.

И, вишенкой на торте может стать будущая позиция Казахстана. Астана не делала резких заявлений, более того, выдвинула даже версию о "кислородном балоне" на борту сбитого самолёта. Но при этом всячески содействовала работе азербайджанских специалистов и ограничивала российских "экспертов" в свободе манёвра и доступе к самолёту. Токаев отдал право поднимать ставки Алиеву и ожидает выгодных для себя позиций в ближайшем будущем. В конце концов, из Казахстана так же есть вход в трубопроводную систему Газпрома. А казахская нефть уже допущена в нефтепровод "Дружба".