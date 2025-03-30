В Сирии создано новое правительство без премьера

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа избрал и официально представил новое правительство – первое правительство, которое будет работать в стране после свержения режима диктатора Башара Асада. Глава государства назвал новый кабинет министров "новым правительством созидания и перемен".

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Одновременно с объявлением, избранное правительство приняло присягу и очертило первоочередные задачи. По словам Аш-Шараа, приоритетами в работе нового правительства станут борьба с коррупцией, развитие и развитие национальной армии и укрепление экономики.

"Мы являемся свидетелями рождения нового этапа в истории собственной страны", – отметил лидер Сирии во время церемонии принесения присяги, состоявшейся в Народном дворце в Дамаске.

У нового кабинета министров нет премьер-министра. Согласно временной конституции, принятой после свержения режима Асада, функции главы правительства будет выполнять генеральный секретарь правительства. Это Мохаммед аль-Башир, также министр энергетики.

Еще два министра временного правительства сохранили свои должности – это министр иностранных дел Асаад аш-Шайбани и министр обороны Мирхаф Абу Кусра. Глава Главного разведывательного управления Анас Хаттаб был назначен министром внутренних дел.

Остальные избранные министры в Народном дворце появились впервые. Это министр юстиции Мазхар Алоис, министр вакуфов Мохаммед Абу аль-Хаир Шукри (вакуф в мусульманском праве – имущество, переданное государством на религиозные или благотворительные цели), министр высшего образования Марван аль-Халаби и министерка социальных дел и труда Мухаммад Юср-Х.

"Вместе мы построим нацию, достойную всех жертв нашей революции. Но наш план на будущее будет зависеть от сохранности человеческих ресурсов", – заявил аш-Шараа. Так он объяснил создание министерства по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Интересно – среди объявленных задач правительства были указаны работа над обеспечением людей электроэнергией круглосуточно и сосредоточение на развитии искусственного интеллекта.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер группировки сирийских повстанцев "Хайят Тахрир аш-Шам" Ахмед аш-Шараа объявил себя президентом Сирии только на время "переходного этапа" в стране. Такой переход, включая "национальные собрания, избрание инклюзивного правительства и возможные выборы" может занять до четырех лет.

Но ранее избранный новый законодательный совет будет выполнять свои задачи только "до принятия новой Конституции" страны.

Напомним, что министерство обороны Сирии лишь 10 марта объявило о полном завершении военной операции против остатков свергнутого режима Асада. Там заявили, что страна может возвращаться к нормальной жизни.

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