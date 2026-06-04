Пошли против воли Трампа: Палата представителей США продвигает новый пакет помощи Украине

Палата представителей США сделала первый шаг к рассмотрению нового пакета помощи Украине. Шестеро республиканцев проголосовали вместе с демократами, несмотря на то, что президент Дональд Трамп против дальнейшей помощи Киеву.

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Решение поддержали 218 конгрессменов, в то же время 204 выступили против. Об этом сообщает The Hill.

Законопроект Ukraine Support Act подготовил конгрессмен-демократ от Нью-Йорка Грегори Микс.

"Это голосование не является просто процедурным. Оно демонстрирует, стоит ли этот Конгресс и все его члены на стороне Украины и украинского народа, поддерживая их борьбу за свободу, демократию и независимость", – заявил он после голосования.

Грегори Микс представил законопроект еще в апреле 2025 года. Однако республиканцы, которые поддерживали политику Дональда Трампа в отношении Украины, не давали продвинуть документ дальше. Сам Трамп неоднократно называл помощь Киеву пустой тратой средств и пытался убедить президента России Владимира Путина прекратить войну.

Чтобы вынести документ на рассмотрение, Микс в июле подал специальную петицию. Решающей стала подпись конгрессмена Кевина Кайли из Калифорнии. Именно его подпись стала 218-й и позволила продвинуть законопроект к голосованию.

Петицию поддержали только двое республиканцев: Брайан Фицпатрик и Дон Бейкон. Большинство других республиканцев, которые ранее выражали поддержку Украине, не захотели открыто выступать против Дональда Трампа или спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

О какой помощи идет речь

Законопроект предусматривает военные кредиты для Украины на сумму 8 млрд долларов. Также документ продлевает до 2027 года действие Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая позволяет Штатам передавать Украине вооружение со складов Пентагона. Кроме этого, авторы предлагают ввести дополнительные санкции против России.

Оппоненты законопроекта также обратили внимание на его содержание. Они отметили, что документ содержит устаревшие нормы. В частности, законопроект предусматривает для USAI меньше средств, чем Конгресс уже заложил в оборонный бюджет на 2026 год. Также авторы документа предлагают оставить для стран НАТО целевой показатель оборонных расходов на уровне 2% ВВП.

Представители республиканцев критикуют законопроект из-за этих положений и считают, что они не соответствуют нынешним потребностям Украины и Альянса. Зато сторонники документа отмечают, что Сенат может исправить все неточности во время дальнейшего рассмотрения.

Напомним, Соединенные Штаты могут в ближайшее время разблокировать для Украины 400 миллионов долларов военной помощи, выделение которых задерживалось в течение нескольких месяцев. Речь идет не о новом пакете поддержки, а о средствах, которые уже были ранее одобрены Конгрессом США в рамках оборонного бюджета.

Как сообщал OBOZ.UA, сенатор-республиканец Митч Макконнелл обвинил Пентагон в том, что он задерживает выделение средств Украине, которые Конгресс уже давно одобрил при широкой поддержке. Сенатор призвал ведомство предоставить четкие объяснения и разблокировать использование уже выделенных средств, подчеркнув, что промедление может иметь долгосрочные последствия как для Украины, так и для безопасности самих США.

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