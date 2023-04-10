Порошенко призвал страны НАТО на саммите в Вильнюсе официально открыть двери для Украины. Видео

Петр Порошенко с трибуны Верховной Рады призвал страны-члены НАТО на саммите в Вильнюсе официально пригласить Украину в Альянс.

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"Посмотрите, какую дистанцию Украина прошла за последние 9 лет. В конце 2013 года членство Украины в НАТО поддерживало 16% украинцев. Сейчас – более 90%. Говорил и говорю сейчас, что членство Украины в НАТО является единственной возможной гарантией будущего длительного мира". в Украине и безопасности на континенте", – подчеркнул Порошенко.

Пятый президент призвал страны-партнеры Украины, которые являются членами НАТО, не верить Путину и не бояться его.

"После того, как украинцы продемонстрировали такую поддержку, после того, как Верховная Рада поддержала мое обращение, внеся соответствующие изменения в Конституцию Украины, хочу обратиться к нашим странам-партнерам членов Евроатлантического Альянса с двумя призывами. Призыв первый – не верьте Путину. Никакие гарантии от России не способны защитить Европу. Европу сейчас защищает только Украина. И второе обращение – не бойтесь Путина. Мы не можем дать никому право вето на судьбу 40-миллионного народа Украины, который стремится стать членом НАТО", – заявил Порошенко.

"Это – стратегическая задача, и мы должны исправлять ошибки 2008 года, когда все старательно говорят об открытой двери, держа эту дверь закрытой для Украины, потому что боятся напугать Путина. Вильнюс – именно то место и именно то время, когда дверь должна быть открыта. Вильнюсский саммит должен стать историческим, и решение Вильнюсского саммита должно звучать так: "мы, страны НАТО, приглашаем Украину и украинский народ". Именно так должно произойти, и мы поддерживаем это", - резюмировал Порошенко.