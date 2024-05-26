Порошенко в Софии обсудил с болгарскими политиками усиление помощи Украине

Петр Порошенко принимает участие в проходящей в Софии Парламентской ассамблее НАТО. Пятый президент обсудил с болгарскими политиками усиление помощи Украине и безопасность черноморского региона.

Об этом Порошенко рассказал в соцсетях.

"Начал визит на Парламентскую ассамблею НАТО, которая проходит в Болгарии. Вместе с представителями сестринской партии ГЭРБ Андреем Ковачевым и Даниэлем Митовым обсудили пути усиления болгарской политической, экономической и военной помощи Украине на 2024 год. Поблагодарил за неизменную поддержку Болгарией курс на членство Украины в ЕС и НАТО как неотделимую составляющую нашей общей победы над российским агрессором", – написал глава "Европейской солидарности".

"Мы также обменялись мнениями по укреплению безопасности в регионе Черного моря и совместным военно-технологическим проектам сотрудничества, а также путям повышения эффективности санкций против агрессора. Пригласил руководство ГЕРБ посетить Украину", – сообщил Петр Порошенко.