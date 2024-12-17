Порошенко в Раде призвал наказать агентов РФ в Украине

Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал срочно выделить средства бригадам на закупку разведывательных дневных и ночных дронов. Он также обратился в правоохранительные органы с требованием дать соответствующую оценку деятельности пророссийских политиков и привлечь их к ответственности.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Посмотрите на повестку дня, которая вынесена сегодня в зал. Это в то время, когда ситуация на фронте никогда не была столь тяжелой. Даже в марте 2022 года, – констатировал Порошенко.

"Конечно, тема Бойко чрезвычайно важна. Поэтому мы начали с этого, но не только плакаты должны быть в этом зале, мы должны выполнять свою конституционную, законодательную работу. И поэтому если сегодня мы пойдем без того, чтобы поставить в повестку дня законопроект 8089 о запрете деятельности "пятой колонны" в зале ВРУ, это все будет неэффективно. Если не будет вами поставлено постановление 7694, которое лишит их мандатов, потому что они не представляют ни украинское государство, ни украинский народ и им нечего в этом зале делать – это будет упущена возможность", – сказал Порошенко.

"Я уверен, что работа на Путина должна получить оценку, и они должны быть привлечены к ответственности. У меня много замечаний к Службе безопасности Украины в связи с тем, что военная контрразведка постоянно сопровождает меня на фронте. Но сегодня они хотя начали вызываться в СБУ по вопросам государственной измены. Хочу также отметить эффективность работы СБУ, когда они только вчера "вручили повестку" генералу российской армии, а сегодня электросамокатом эту повестку уже доставили адресату. Снимаю шляпу, господин Малюк, перед вами и перед всеми спецназначенцами Службы безопасности Украины", – сказал пятый президент.

"Я хочу подчеркнуть, что на покровском и на купянском направлении криком кричат, потому что у армии нет разведывательных дронов дневных, ночных. Тысяча дронов должна была быть поставлена. 100 миллиардов на счету распределяющих средства свидетельствуют о неэффективности и коррупционности функционирования власти монобольшинства. Я подчеркиваю: верните деньги бригадам. 50 миллиардов зачислите на счета бригад. Должны быть закуплены десятки тысяч дронов. Помогите армии", – призвал Петр Порошенко.