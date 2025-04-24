Порошенко в Польше встретился с Сикорским: говорили о завершении войны, безопасности ЕС и правах оппозиции
Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.
Об этом сообщила пресс-служба партии "ЕС".
"Уделили ключевое внимание сложному переговорному процессу по завершению войны и ее последствиям для безопасности Украины и всего европейского континента", – сообщил пятый президент в соцсетях.
"Мы убеждены, что будущее Европы на среднесрочную перспективу решается именно в Украине, и нашим общим интересом является достичь реального результата безопасности для Украины, Польши и трансатлантического сообщества", – отмечает Порошенко.
"Мы также скоординировали позиции по дальнейшему продвижению украинского вопроса в Европейском Союзе в контексте переговоров о вступлении. Благодарен за искреннюю поддержку демократии и верховенства права в Украине, многопартийного плюрализма и прав оппозиции, особенно в условиях военного положения", – пишет лидер "Евросолидарности".
"Согласен с господином министром, что оппозиция – это также ценная и неотъемлемая часть демократии в любой стране, поэтому ограничивать оппозицию в правах и коммуникации означает подрывать демократию", – резюмирует Петр Порошенко.