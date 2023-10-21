Порошенко в Донецкой области проверил на скорость 'Хамви' и поблагодарил бойцов за рекорд по утилизации врага

"Немного шумно, трясет, но как может быть иначе, если едешь 120 километров в час в бронированной машине", - так описал Петр Порошенко поездку по фронтовым дорогам Донетчины на американском военном автомобиле "Хамви".

С марта 2015 года, после начала российской агрессии, партнеры из США и Литвы передали сотни этих военных автомобилей в разных модификациях – и бронированных, и небронированных. 25 марта 2015 года самолетом С-5 US Air Force в Украину прибыла первая партия из 10 бронированных автомобилей HMMWV.

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За эти годы убедиться в надежности высокой проходимости "Хамви" смогли и пограничники, и Нацгвардия, и десантура, и морпехи, и военные медики. Бронированные версии "Хамви" точно спасли не одну жизнь - эксперты говорят, что машина выдерживала и снайперские выстрелы 12-го калибра, и осколочные поражения 80-го и 120-го калибра.

Но огромной проблемой для техники, которая преодолевает военное бездорожье и водные препятствия, перевозит штурмовые группы или раненых, изношенные и разорванные колеса. Вместе с волонтерами Порошенко привез в несколько бригад ремонтную технику, передвижную станцию шиномонтажа и самое главное – резину для внедорожников "Хамви".

Военный водитель, умело управляющий "Хамви" на скорости 75 миль в час, говорит: "Шины - это большой дефицит. Их нигде нет, нигде не возьмешь. В продаже их нет, так же как и дисков. Так что это помощь очень сильная".

"Хамви" – это символ помощи наших американских партнеров. И вот мы на этом "хаммере" в Донецкой области проводим тайное перемещение в одну из важных позиций. Я хочу воспользоваться этой возможностью для того, чтобы поблагодарить наших десантников, наших военнослужащих, наших воинов. Сегодня это рекордное количество бригад, которым мы оказали помощь. Это и 77-я, 25-я, 79-я бригады ДШВ, это и 44-я бригада, 113-я бригада ТрО, и два отдельных разведбата. А еще очень важно, что за вчера было уничтожено орков 1380 года. Так будет с каждым, кто пришел на нашу землю убивать наш народ, захватывать нашу землю. Ничего у них не получится", – отмечает Петр Порошенко.

"Я горжусь нашими воинами. Хочу подчеркнуть, что мы должны объединиться вокруг ВСУ. Слава нашим воинам. Слава Украине. И слава нашим партнерам, которые дают такую технику", – говорит Порошенко.