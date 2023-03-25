Порошенко рассказал, какие санкции стали особенно болезненными для Путина

Петр Порошенко в колонке для издания The Globe and Mail пишет о том, что газовый шантаж Путина этой зимой не сработал, а некоторые санкции нанесли российскому режиму настоящую боль. Пятый президент отмечает – нужно усиливать экономическое давление на Россию, чтобы лишить ее денег на войну против Украины.

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"Зима закончилась, и мир, кажется, успешно распознал блеф России. Месяцами Кремль рассказывал свою любимую "страшилку": Европейский Союз замерзнет до смерти этой зимой без доступа к сибирскому газу. Но сейчас, когда мы вступаем в весну, цена на газ упала после начального всплеска, и произошло резкое падение потребления российского газа в Европе, декабрьские попытки ввести ограничение цены на российскую сырую нефть и нефтепродукты оказались чрезвычайно эффективными; российская нефть и доходы от газа сократились почти вдвое в феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – констатирует Порошенко.

По его словам, только за первые два месяца российский дефицит бюджета уже составляет 88 процентов от запланированного на целый год.

"Кремль также использует дезинформацию и устрашение, чтобы уменьшить поддержку санкций на Западе. Но санкции однозначно работают", - считает Петр Порошенко.

Особенно болезненным для Москвы стало замораживание российских государственных активов на сумму более 300 миллиардов долларов США и активов российских элит, олигархов и миллиардеров; отключение неких русских банков от глобальной платежной системы SWIFT и ограничительные меры против энергетического сектора России.

Порошенко призвал западных партнеров прекратить любую зависимость от российской нефти и газа, отключить остальные российские банки от системы SWIFT и перекрыть пути избегания санкций через другие страны.