Порошенко призвал западных партнеров не рассчитывать на политические изменения в России, а помочь Украине победить

Российский диктатор Владимир Путин является специалистом по дезинформации, а российское общество отравлено его пропагандой. Поэтому не стоит рассчитывать на какие-либо политические изменения внутри РФ.

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Об этом сказал Петр Порошенко в интервью польскому телеканалу TVN24. Он призвал западных партнеров не доверять Путину и сконцентрироваться на поддержке украинской победы.

"Не доверяйте Путину. Путин – офицер КГБ, и его профессия – выпускать фейковые новости, нарушать вашу способность получать информацию и распространять дезинформацию. Не верьте Путину. Его профессия – распространение фейков. Пункт второй, пожалуйста, не бойтесь Путина, потому что мы , украинцы, в течение девяти лет демонстрируем миру, что мы можем остановить Путина и мы можем выбросить его с украинской земли так же, как мы сделали это в 2014 году, когда уволили Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Славянск, Краматорск и многие другие. городов", – напомнил пятый Президент.

"И пункт третий – сохраняйте единство и не рассчитывайте, что россияне сейчас будут воевать против Путина. Еще слишком рано, учитывая очень мощную пропагандистскую машину, тратящую миллиарды долларов, которые он получил от всего западного мира, на отравление общества", – констатирует Порошенко.

"Но я точно знаю, как делать дальнейшие шаги. Для этого нам нужны пять вещей. Во-первых, нам нужно оружие, потому что российские войска должны быть уничтожены на украинской земле и выброшены из Украины. Санкции – это пункт номер два "Мы должны прекратить возможность России финансировать войну. У меня есть программа санкций, и это чрезвычайно важно для понимания западного мира, что санкции посадят Путина за стол переговоров после вывода войск с украинской земли", - подчеркнул Петр Порошенко.

"Третье – справедливость и правосудие, Путин должен оказаться за решеткой. Пункт четвертый – финансовая помощь, потому что нам нужно спасти Украину и получить в качестве репарации все российские деньги, замороженные западным миром", – убежден Петр Порошенко.

"И пункт пятый, здесь мы безусловно рассчитываем на польский народ и Польское государство. Мы не можем обеспечить стабильную ситуацию в Европе без полноправного членства Украины в НАТО. Не существует никакой другой формы гарантии безопасности, кроме НАТО. Я знаю, что Польша это знает, и я абсолютно рассчитываю на то, что Польша распространит это сообщение. Я рассчитываю, что на Вильнюсском саммите НАТО в июле этого года Украина может надеяться получить приглашение в НАТО", - подчеркнул Петр Порошенко.